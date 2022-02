Teufel celebra il World Radio Day con due nuove smart radio

Teufel, azienda tech berlinese attiva nel mondo dell’audio, festeggia la Giornata Mondiale della Radio di domenica 13 febbraio con le sue due smart radio Radio 3Sixty e Radio One. Guardiamole più da vicino.

Radio 3Sixty

Radio 3Sixty la smart radio compatta e potente che unisce tecnologia all’avanguardia a un design vintage ed essenziale. Le connessioni sono praticamente infinite: accesso a più di 1000 stazioni radio con DAB+, Internet Radio e FM, Bluetooth, ingresso stereo analogico AUX e USB-playback (anche con funzione ricarica), per una capacità di riprodurre musica praticamente da ogni sorgente e la possibilità di memorizzare fino a 60 canali streaming preferiti. Questo piccolo radio speaker, inoltre, offre una qualità audio di alto livello grazie al sub-woofer down-fire da 90 mm e alla tecnologia Teufel Dynamore, che garantisce una spazialità sonora molto ampia.

Radio One

Radio One di Teufel si propone come punto di incontro tra una radio DAB/FM dal design moderno, una pratica sveglia da notte e uno speaker Bluetooth per diffondere musica e suoni di qualità superiore da smartphone e altri dispositivi. In un mondo sempre più digitale, Radio One è l’alleato perfetto per coniugare design, connettività e funzionalità in un unico prodotto. Grazie alla sua versatilità, infatti, sarà possibile ristabilire l’equilibrio del proprio sonno e permettersi di dormire lontano dallo smartphone, ma senza rinunciare alle funzionalità di una moderna radio sveglia, con connettività e qualità audio all’avanguardia.

I prezzi

Radio 3Sixty è in vendita a 349,99 euro (al momento in sconto del 28% a 249,99 euro) nei colori nero e bianco. Radio One è invece disponibile nei colori nero e light grey a 169,99 euro.