BlueParrott M300-XT, auricolare Bluetooth con cancellazione attiva del rumore

BlueParrott (brand di GN Audio, come Jabra) lancia un nuovo e interessante auricolare Bluetooth con sistema attivo di cancellazione del rumore, per conversazioni telefoniche nitide e confortevoli in ogni contesto di utilizzo. Parliamo del nuovo BlueParrott M300-XT, in vendita a 99 euro e dedicato in particolare agli utenti business ma anche a chiunque abbia bisogno di un auricolare affidabile, con un ampio raggio di azione e dotato di lunga autonomia: il modello consente infatti fino a 14 ore di conversazione.

M300-XT è il più piccolo e leggero auricolare mono nella gamma di BlueParrott, con un peso di soli 20 grammi. Appositamente progettato per ambienti rumorosi, offre fino all’80 per cento di cancellazione del rumore con la tecnologia a 2 microfoni. Grazie a una copertura wireless fino a 100 mt, garantisce una maggiore mobilità per spostarsi ovunque in casa o in ufficio. Resta funzionale anche per i lavoratori durante l’attività quotidiana, sia per allontanarsi dal proprio veicolo per una consegna, che mentre ci si sposta in un punto vendita.

Il design certificato IP54 lo rende impermeabile a polvere e acqua e quindi idoneo per ogni tipo di ambiente. BlueParrott M300-XT può inoltre essere indossato su entrambe le orecchie, con 3 gommini auricolari di diverse dimensioni, che garantiscono una vestibilità sicura e confortevole. I pulsanti garantiscono una facile gestione delle chiamate e il tasto personalizzabile consente di avere accesso immedaito a una funzione preferita fra chiamata rapida verso i propri contatti, silenziamento di chiamate indesiderate o funzione Push-to-Talk per la telefonia VoIP tramite cellulare.

Non è tutto: il packaging è stato specificamente progettato pensando all’ambiente. il suo cartone è fatto con materiali provenienti da fonti sostenibili e certificati FSC, e il gancio è di plastica riciclata. L’inchiostro è a base di soia e la confezione ha un design compatto ed è riciclabile al 100%.

Per maggiori informazioni: www.blueparrott.com