BOOX Go 6 svelato da ONYX International, l’ePaper con Android

In occasione di IFA l’azienda ONYX International, specializzata in dispositivi ePaper, ha annunciato il nuovo BOOX Go 6. Il dispositivo è arricchito da un display di 6 pollici, simile alla carta e di alta qualità. Uno schermo a cui non mancano funzionalità, in particolare per la lettura, specialmente in viaggio.

A proposito del display si tratta del Carta 1300, dell’ultima generazione di display E-Ink. Con cui apporta neri più profondi e bianchi più brillanti rispetto alle generazioni precedenti. A supporto dello schermo anche l’app NeoReader, nativa e versatile, in grado di supportare 20 formati di documenti, ed è in grado di offrire una ricca gamma di funzionalità per la lettura, come evidenziazioni, annotazioni, regolazione del layout e utilizzo del TTS (text-to-speech). La batteria ad elevata autonomia garantisce giorni di lettura con una singola carica.

A muovere l’E-Ink, il sistema operativo Android 12 “aperto”, con Google Play Store preinstallato. Troviamo anche app come BOOXDrop, PushRead e l’Assistente AI. Le dimensioni di 148 x 108 x 6,8mm sono compatte, con uno spessore di soli 6,8mm e un peso di appena 160g, è comodo da tenere in mano anche per sessioni di lettura prolungate. Go 6 dispone di un chipset Octa-core e prevede uno slot per la microSD, mentre la configurazione di memoria è da 2/32 GB.

BOOX Go 6: disponibilità e prezzi

Il nuovo BOOX Go 6 è disponibile a partire da oggi su Amazon e sullo shop ufficiale dell’azienda euroshop.boox.com al prezzo consigliato di €169,99. Solo sul sito ufficiale sarà possibile acquistare un esclusivo bundle che comprende una custodia magnetica in omaggio.