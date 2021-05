L’IFA 2021 è stata cancellata. Troppe le incertezze legate alla pandemia

L’organizzazione di Ifa Berlin ha comunicato ufficialmente che l’edizione 2021 è stata cancellata e non si terrà come evento fisico.

Nel comunicato stampa della fiera di Berlino si legge:

«La decisione è stata presa in seguito a conversazioni dettagliate con esperti di salute pubblica e più parti interessate. In definitiva, diverse metriche chiave sulla salute globale non si sono mosse rapidamente nella giusta direzione come avremmo sperato: dalla rapida comparsa di nuove varianti COVID-19, ad esempio in Asia meridionale, alle continue incertezze sulla velocità dei programmi di vaccinazione.

Questo a sua volta aggiunge incertezza per le aziende che si erano impegnate o erano interessate a venire a Berlino, così come per i media e i visitatori – che devono tutti pianificare con largo anticipo i budget per il viaggio.

Un’altra considerazione è che Messe Berlin continua a sostenere la lotta contro COVID-19 avendo convertito parte della sua area espositiva in un centro per le vaccinazioni e in una struttura ospedaliera di emergenza. È probabile che entrambe le strutture siano necessarie più a lungo di quanto originariamente previsto.

Insomma, ci sono troppe incertezze. Pertanto, in questo momento è diventato quasi impossibile per chiunque pianificare in modo responsabile la propria partecipazione a qualsiasi fiera. Non abbiamo preso questa decisione alla leggera. IFA Berlin è senza dubbio l’evento più importante dell’anno per marchi e rivenditori. Tuttavia, la salute e la sicurezza di tutti deve essere assolutamente fondamentale.

Gli organizzatori di IFA stanno già lavorando con i loro partner dell’industria, del commercio e dei media per preparare IFA 2022».