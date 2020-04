Brondi dona 1.000 telefonini alla Croce Rossa Italiana

Brondi, azienda italiana leader nella produzione di telefoni per anziani, di cellulari Gsm con tastiera e telefoni per l’ufficio, ha deciso di dare il proprio apporto a sostegno degli italiani, in particolar modo delle fasce più deboli della popolazione a seguito della situazione venutasi a creare nel nostro Paese a causa dell’epidemia da virus COVID 19.

Brondi ha infatti deciso di donare 1.000 telefonini alla Croce Rossa Italiana, associazione che opera sul territorio e coinvolta in prima linea nella battaglia contro il Coronavirus, da donare alle persone più anziane, che hanno necessità di non rimanere isolate. Agevolare le comunicazioni con i centri di soccorso e con i propri familiari diventa un fattore fondamentale per questa categoria di italiani.

Come molte altre realtà imprenditoriali nazionali che in questi giorni hanno deciso di aprire raccolte fondi, donare macchinari o altri generi essenziali in questo momento di estrema difficoltà, anche Brondi, si è resa disponibile, per quanto possibile, a fronteggiare il problema, offrendo i propri prodotti di telefonia mobile dedicata.

Si tratta di un gesto di solidarietà e di responsabilità civile, accompagnato dall’hashtag #unitisivince, che vuole essere un segnale importante in questo momento di forte crisi nazionale.

