Cambiare il quadrante del tuo smartwatch Wear OS sarà presto ancora più facile

Attualmente, il processo per scaricare e impostare un nuovo quadrante per gli orologi Wear OS non è particolarmente complesso, ma sicuramente semplificabile.

Basta effettuare questa operazione tramite la companion app sul proprio smartphone o direttamente dal Google Play Store disponibile sull’orologio stesso. Quest’ultimo offre persino un’opzione per applicare automaticamente l’ultimo quadrante scaricato.

Recenti indagini sull’APK hanno rivelato che Google sta lavorando a un metodo per semplificare ulteriormente l’applicazione dei quadranti. La versione più recente del Google Play Store (versione 43.9.17-31) per dispositivi mobili è stata messa sotto osservazione e sono stati identificati cambiamenti che potrebbero rendere questo processo ancora più immediato e accessibile agli utenti.

Nuovo pulsante per applicare il quadrante

In base alle informazioni emerse, la nuova versione dell’app Store introduce un pulsante che si attiva dopo aver selezionato l’opzione “Installa” di un quadrante per Wear OS. Dopo il completamento dell’installazione, il pulsante si trasforma automaticamente in “Imposta come quadrante”. Questo cambiamento non solo rende chiare le prossime azioni da intraprendere, ma funziona anche in modo indipendente dalla posizione dei dispositivi. Gli utenti possono applicare il nuovo quadrante anche se l’orologio non è immediatamente vicino al telefono.

Prossime aspettative e sviluppi

Sebbene il nuovo pulsante per applicare il quadrante sia già presente nell’APK e sia stato testato dai colleghi di Android Authority, al momento risulta non operativo. Tuttavia, ci sono fondati motivi per credere che sia in arrivo un aggiornamento che permetterà di accedere alla nuova funzione. L’ottimizzazione dell’esperienza utente è un obiettivo costante per Google, e questa modifica potrebbe rappresentare un passo significativo verso un’interazione ancora più fluida e intuitiva con gli orologi Wear OS.