Canalys, in Cina il mercato degli smartphone cresce del 10%

Nella Cina continentale, Canalys ha rilevato una crescita del mercato degli smartphone del 10% anno su anno nel secondo trimestre del 2024. I dati vedono spedizioni superiori a 70 milioni di unità. La top 5 è totalmente occupata per la prima volta brand nazionali.

Al primo posto si laurea vivo, che mette a segno 13,1 milioni di unità spedite e una quota di mercato del 19%. La crescita è rilevante, ben del 15% rispetto all’anno precedente. Questo è dovuto grazie alle performance dei canali offline, ma anche delle vendite online durante l’evento del festival dell’e-commerce “618”. Al secondo posto OPPO, con 11,3 milioni di unità, dovute anche alle spedizioni di OPPO Reno12. Terzo posto per HONOR, che conta 10,7 milioni di smartphone spediti, con un aumento del 4% anno su anno. Subito dietro HUAWEI, con 10,6 milioni di unità. Rilevante l’aumento delle spedizioni di Xiaomi, che ha visto una crescita pari al 17% anno su anno, trovandosi infine al quinto posto con 10 milioni di smartphone spediti. Solo sesta Apple, con una quota di mercato del 14% e in calo del 2% rispetto all’anno precedente.

“Il mercato cinese si sta finalmente allineando alle velocità di ripresa globali”, ha commentato Amber Liu, responsabile della ricerca di Canalys. “Questo è stato in gran parte guidato dal lato dell’offerta, che sfrutta eventi di vendita a livello nazionale come ‘618’. In collaborazione con le piattaforme di e-commerce, i venditori di smartphone hanno avviato il ciclo promozionale con sconti e promozioni significativi, iniziati molto prima quest’anno. Inoltre, i venditori con un portafoglio completo di dispositivi intelligenti, come Huawei e Xiaomi, stanno migliorando il loro vantaggio di canale offline espandendo i loro partner di canale e promuovendo l’up-sell e il cross-sell di prodotti all’interno dei loro ecosistemi di dispositivi intelligenti“.

“È il primo trimestre della storia in cui i vendor nazionali dominano tutte le prime cinque posizioni“, ha aggiunto Lucas Zhong, analista di ricerca di Canalys. “Le strategie dei vendor cinesi per i prodotti di fascia alta e la loro profonda collaborazione con le catene di fornitura locali stanno iniziando a dare i loro frutti in termini di funzionalità hardware e software. L’ultimo Magic V3 di HONOR, che sfrutta GenAI, ha notevolmente migliorato l’esperienza utente dei dispositivi pieghevoli. Al contrario, Apple sta affrontando un collo di bottiglia nella Cina continentale. L’attuale strategia di canale del vendor mantiene un livello di inventario sano e mira a stabilizzare i prezzi al dettaglio e proteggere i margini dei partner di canale. Nel lungo termine, il mercato cinese di fascia alta è ricco di opportunità. Marchi locali come Huawei, HONOR, OPPO e vivo stanno aprendo la strada incorporando tecnologie come GenAI in prodotti e servizi. Inoltre, la localizzazione dei servizi di intelligence di Apple nella Cina continentale sarà fondamentale nei prossimi 12 mesi”.

Canalys Smartphone Market Pulse: Q2 2024 Vendor Q2 2024

shipments (million) Q2 2024

market share Q2 2023

shipments (million) Q2 2023

market share Annual

growth vivo 13.1 19% 11.4 18% 15% OPPO 11.3 16% 11.4 18% -1% HONOR 10.7 15% 10.3 16% 4% Huawei 10.6 15% 7.5 12% 41% Xiaomi 10.0 14% 8.6 13% 17% Others 14.8 21% 15.1 24% -2% Total 70.5 100% 64.3 100% 10%

“La crescita nel secondo trimestre segnala una graduale normalizzazione del mercato, ma prevediamo ancora una modesta ripresa a una cifra per l’anno”, ha affermato Toby Zhu, analista senior di Canalys. “Tre tendenze chiave influenzeranno il panorama del mercato nella seconda metà del 2024. In primo luogo, il mercato seguirà da vicino il prossimo lancio di HarmonyOS Next da parte di Huawei, poiché il fornitore mira a posizionarlo come terzo importante sistema operativo mobile insieme ad Android e iOS. Inoltre, gli operatori locali stanno investendo in infrastrutture AI, sviluppando modelli interni e creando applicazioni AI come vantaggi competitivi chiave per rivoluzionare il segmento di fascia alta. Infine, l’intensa concorrenza interna sta anche guidando l’espansione all’estero, con i marchi cinesi che dovrebbero raggiungere nuovi traguardi nei mercati internazionali per tutto il resto del 2024”.