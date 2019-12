Cellulari anni ’80: un tesoretto nei cassetti degli italiani

Lo smartphone è il simbolo per definizione della nostra epoca, innovazione e tecnologia ci permettono di fare cose incredibili direttamente dal telefono, infatti oggi molte persone sono disposte a spendere una fortuna per avere gli smartphone di ultima generazione, (tecnologia Android e iOS) ma vi sono anche moltissime persone interessate a quei telefoni diventati dei veri e propri cult, e che oggi valgono molte migliaia di euro, stiamo parlando dei cellulari sviluppati negli anni ’80, alcuni dei quali sono diventati così famosi da entrare proprio nella storia delle telecomunicazioni e della tecnologiainformatica avanzata.

I “vecchi” cellulari da collezione surclassano gli smartphone

Possiamo affermare che non esiste solo la corsa allo smartphone migliore, a quello più costoso per intenderci, e più ricco di optional, dal prezzo rilevante di 1500/2000 €, ci sono persone che sono anche a caccia di cellulari di prima generazione che preferiscono spendere il loro denaro per un telefono sviluppato negli anni ’80 o ’90, pare incredibile ma oggi vi sono molti modelli dell’epoca citata, che valgono molto di più di uno smartphone di ultima generazione, perché hanno caratteristiche particolari e sono diventati oggetti da collezione, molti di questi cellulari delle marche più famose hanno un valore oggi che va dai €500 ai 2000 € e quindi possiamo affermare, anche se sembra una contraddizione, o un’assurdità che se oggi un iPhone ultimo modello costa intorno ai €1500 viene ampiamente surclassato da un Ericsson T10 sviluppato negli anni ’90 che ha un valore stimato oggi di oltre 2000€ e che i collezionisti cercano con grande interesse; questo telefono ha una caratteristica inconfondibile: ovvero un piccolo sportello che copre i tasti.

Gli storici

Tra tutti i modelli di telefoni cellulari messi in commercio tra il 1980 e il 2000 troviamo il Motorola 8000 X dyna tac che è stato uno tra i primi dispositivi portatili e che oggi vanta un costo di circa €1000 in condizioni ottimali; nella classifica dei cellulari diventati delle vere icone tecnologiche troviamo un modello immesso sul mercato dalla Nokia, storica e famosa azienda finlandese, ovvero il Mobira Senator, questo telefono portatile era molto pesante, simile ai telefoni utilizzati dall’esercito, ma vantava una batteria dalla durata praticamente illimitata; i collezionisti danno una caccia spietata a questo telefono.

I cellulari cult

La lista dei telefoni diventati delle vere star e ambiti dagli appassionati della tecnologia anni ’80 si arricchisce con l’iPhone 2G che è stato il primo Smartphone touch screen in assoluto, ed è un pezzo che tutti i collezionisti vorrebbero nella propria raccolta personale. Fra i molti cellulari d’epoca non possiamo non citare il 3310 della Nokia, il primo telefonino senza antenna, piccolo, leggero, e maneggevole, praticamente indistruttibile, e con una batteria che durava per giorni e che addirittura una volta spento il telefono si ricaricava da sola, un vero carro armato per chi ne possiede uno oggi, è sicuramente come avere un piccolo tesoretto nel cassetto da conservare gelosamente; che oggi ha raggiunto un prezzo molto rilevante rispetto al costo originale di quando era nuovo ed era appena è stato messo in commercio.