Xbox Serie X ufficiale: la nuova generazione di console Microsoft

Xbox Series X è ufficialmente la console di prossima generazione di Microsoft e arriverà alla fine del 2020. Durante i Games Award la casa di Redmond ha finalmente diffuso tutte le immagini, i media e alcune informazioni. Non si conoscono tutti i dettagli ma potete già ammirarla in tutto il suo splendore.

La serie X è leggermente diversa da come era facile aspettarsi, sembra infatti un PC più tradizionale o un router. È alta circa tre volte più dell’attuale console, ha una forma rettangolare con linee minimale ed è completamente nera.

L’ultima versione di Xbox Wireless Controller arriva insieme al nuovo sistema e si rivela un po’ più piccola della versione precedente. I pulsanti sono in gran parte gli stessi, con l’aggiunta di un pulsante “Condividi” per acquisire schermate e clip di gioco. I nuovi controller vengono forniti con il sistema e saranno in grado di funzionare con i sistemi Xbox One e Windows 10.

Parlando di sistemi più vecchi, la Serie X è in grado di supportare la compatibilità con le versioni precedenti di tutti i sistemi più vecchi, insieme agli accessori Xbox One.

Le informazioni sulle specifiche sono ancora abbastanza chiare per questo primo passaggio ma Microsoft promette la riproduzione 4K a 60FPS (con potenzialmente fino a 120FPS) e il supporto sia per la frequenza di aggiornamento variabile (VRR) sia per la funzionalità 8K.

Alimentata dal processore progettato su misura sfruttando la più recente architettura Zen 2 e RDNA di nuova generazione dei partner di AMD, Xbox Series X fornirà ray tracing con accelerazione hardware e un nuovo livello di prestazioni mai visto prima in una console. Inoltre, la nostra tecnologia brevettata Variable Rate Shading (VRS) consentirà agli sviluppatori di ottenere ancora di più dalla GPU Xbox Series X e il nostro SSD di prossima generazione eliminerà virtualmente i tempi di caricamento e porterà i giocatori nei loro mondi di gioco più velocemente che mai.

Naturalmente, la Serie X avrà anche un occhio al cloud gaming, oltre all’hardware nativo.