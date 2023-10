I prodotti di Cellularline nei punti vendita della catena spagnola El Corte Inglés

Cellularline annunciato di aver siglato un accordo commerciale con la catena di grandi magazzini spagnola El Corte Inglès, per la distribuzione di una vasta gamma di prodotti Cellularline, tra cui quelli dedicati alla protezione degli smartphone.

Lo riporta il sito finanziatio Affari Italiani secondo cui il contratto, partito ad agosto 2023, «prevede la distribuzione dei prodotti Cellularline all’interno di tutti i 74 punti vendita spagnoli di El Corte Inglés. La collaborazione contribuisce a rafforzare la strategia di espansione di Cellularline sui mercati internazionali, volta ad aumentare il bacino di potenziali nuovi utenti, come già avvenuto a inizio anno con gli accordi distributivi conclusi in Germania, che avranno la possibilità di sperimentare una nuova esperienza di acquisto basata sulle innovative isole dedicate agli accessori per smartphone».

Grazie alla collaborazione con El Corte Inglés, Cellularline punta a diversificare il suo target clienti e a consolidare la presenza del Gruppo sul mercato spagnolo, già forte di precedenti accordi.

“‘La forza distintiva di Cellularline e’ sempre stata la capacita’ di differenziare e rimodulare la propria offerta, adattandola ogni volta alle nuove esigenze dei consumatori e dei retailers, cosa che ci ha permesso di inserirci con successo in molte piazze europee”. – afferma Fabio Gusmani, International sales director del Gruppo e General manager di Cellularline Spain -“ Quest’ultimo accordo con El Corte Ingle’s, non solo rafforza la nostra rete distributiva in Spagna, aumentando la competitivita’ in quel mercato, ma ci permette di diversificare ulteriormente il target clienti, collaborando con uno dei retailers di alta gamma più riconosciuti al mondo.”.