Certificato il Moto G62, nuovo smartphone 5G economico di Motorola

Motorola si prepara a lanciare un nuovo telefono di fascia medio-bassa ma dotato di connettività 5G. Si tratta del Moto G62, che ha già ricevuto tutte le certificazioni ed è pronto al lancio in concomitanza del “fratello” G82.

Il Moto G62 sfrutterà il processore Snapdragon 480+, lo stesso utilizzato nel Moto G51 dello scorso anno. Sarà leggermente più potente, però: utilizzerà dei core e una GPU più avanzati. Verrà accompagnato da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile grazie a microSD.

Parliamo ora del display. Questo è un AMOLED di 6,5 pollici Full HD+ con refresh rate di 120 Hz e dotato di punch hole per la fotocamera frontale da 16 Megapixel. Le lenti posteriori sono tre: una principale da 50 Megapixel, una ultra grandangolare da 8 Megapixel e una macroscopica da 2 Megapixel. Bisogna tenete a mente che, purtroppo, il chip del Moto G62 non supporterà le registrazioni in 4K, pertanto dovremo accontentarci di una risoluzione di 1080p.

Infine il telefono disporrà di una batteria di 5.000 mAh con ricarica veloce molto probabilmente a 30W. Date le specifiche modeste, il costo sarà davvero contenuto: si stima un prezzo compreso fra i 250 dollari e i 300 dollari.