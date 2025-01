CES 2025, Samsung svela Vision AI, le TV diventano sempre più smart

Da Las Vegas inizia Samsung ad alzare il sipario sulle nuove tecnologie che vedremo nel corso dell’anno. Nel corso del First Look del CES 2025, la casa sudcoreana mostra la prima e più importante: Samsung Vision AI, che sarà implementata sulle televisioni. “Samsung non vede i TV come dispositivi ‘unidirezionali’, progettati per un consumo passivo, ma come partner interattivi e intelligenti, che si adattano alle tue esigenze“, ha dichiarato SW Yong, Presidente e Head of Visual Display Business di Samsung Electronics. “Con Samsung Vision AI, stiamo reinventando le capacità degli schermi, collegando intrattenimento, personalizzazione e soluzioni lifestyle in un’unica esperienza senza soluzione di continuità, per semplificarti la vita.“

Samsung Vision AI: Tv sempre più smart

Samsung Vision AI trasforma gli schermi in compagni intelligenti che migliorano l’intrattenimento, semplificano le interazioni e si integrano perfettamente in uno stile di vita connesso, secondo quanto affermato dal produttore. Al centro di Samsung Vision AI ci sono le sue funzionalità personalizzate, che ridefiniscono il modo in cui gli utenti interagiscono con i loro TV. Tra le funzionalità Click to Search, un’opzione che consente di ottenere informazioni istantanee su quanto impresso sullo schermo. Che sia un attore o esplorare i contenuti visualizzati, ciò che si farà non interromperà la visione di quanto riprodotto. Live Translate è supportato da un modello di traduzione AI on-device. In questo modo sarà possibile godere di traduzione in tempo reale dei sottotitoli. Infine, Generative Wallpaper trasforma le televisioni in tele dinamiche da personalizzare.

In aggiunta, la televisione si pone al centro dello smart living, attraverso l’integrazione con l’ecosistema SmartThings. Con Home Insights sarà possibile ottenere aggiornamenti in tempo reale sull’ambiente domestico, con avvisi di sicurezza e aggiornamenti quotidiani, per avere informazioni aggiornate anche quando si è fuori da casa. Inoltre, con la funzionalità Pet e Family Care, si potrà monitorare comportamenti insoliti negli animali domestici, o nei membri della famiglia. Le impostazioni della stanza in cui è posizionato il tv possono essere regolate in automatico, con la possibilità di fornire aggiornamenti in tempo reale. Le tecnologie AI on-device analizzano i contenuti e i fattori ambientali in tempo reale, regolando dinamicamente immagini e audio per un’esperienza ottimizzata. Sia che l’utente sia immerso nella visione di un film drammatico, stia guardando un evento sportivo ad alto tasso di adrenalina o si stia godendo un talk show, la qualità delle immagini e dell’audio viene ottimizzata tramite l’analisi in tempo reale dei contenuti e dell’ambiente circostante.

I nuovi monitor e TV

Samsung ha presentato una gamma aggiornata di Smart TV e monitor dotati di nuove tecnologie, realizzati con la collaborazione di Microsoft per integrare la piattaforma Copilot. Questa funzionalità consente agli utenti di accedere a un ecosistema intelligente direttamente dallo schermo, attraverso comandi vocali o il telecomando. Copilot offre servizi personalizzati, come raccomandazioni sui contenuti, suggerimenti basati sulle preferenze dell’utente e funzioni di ricerca avanzate, tutte accessibili senza interruzioni. I nuovi monitor e TV sono progettati per offrire un’esperienza visiva e interattiva più fluida e completa. Grazie alle tecnologie AI integrate, i dispositivi ottimizzano dinamicamente immagini e audio, garantendo una qualità eccellente indipendentemente dal tipo di contenuto. Le nuove serie includono modelli con funzionalità avanzate, come la risoluzione 8K, supportata da upscaling AI, e l’HDR Remastering, che rende i colori più realistici e le scene più dettagliate.

I modelli principali presentati includono:

Neo QLED 8K QN990F: Il flagship della gamma, dotato di un processore NQ8 AI Gen3, che offre risoluzione 8K con 8K AI Upscaling Pro, HDR migliorato grazie ad Auto HDR Remastering Pro, e Adaptive Sound Pro per un’esperienza audio ottimale. È progettato per combinare una qualità d’immagine eccezionale con un design minimalista e sottile. The Frame Pro: Una nuova aggiunta alla linea Lifestyle TV, che unisce la tecnologia Neo QLED a un design raffinato pensato per esaltare l’estetica degli ambienti. Questo modello offre una qualità d’immagine superiore sia per l’arte digitale che per i contenuti video e include il sistema Wireless One Connect, che rende le installazioni più flessibili.

The Premiere 5: Un proiettore a tiro ultra-corto a triplo laser con funzioni interattive. Dotato della tecnologia Samsung LightWARP, permette di proiettare immagini su oggetti quotidiani e include una funzione touch per interazioni dirette con la proiezione, rendendolo ideale per esperienze creative e didattiche. MICRO LED Beauty Mirror: Un innovativo display a specchio progettato per analisi personalizzate della pelle. Questo dispositivo, sviluppato in collaborazione con Amorepacific, fornisce raccomandazioni per la cura della pelle, unendo avanzate capacità di riflessione e trasmissione.

Samsung Art Store e il debutto di The Frame Pro

Samsung espande il suo Art Store, includendo non solo la gamma The Frame, ma anche modelli Neo QLED e QLED. Questo catalogo, che comprende oltre 3.000 opere d’arte curate da partner internazionali come il MoMA e le fondazioni Magritte e Basquiat, offre la possibilità di trasformare i televisori in gallerie d’arte personalizzate. Inoltre, The Frame Pro, un nuovo modello della linea Lifestyle, integra la tecnologia Neo QLED per una qualità d’immagine superiore. Con il sistema Wireless One Connect, consente installazioni più flessibili, mantenendo un design elegante. Samsung rafforza la collaborazione con Art Basel, rendendo The Frame il display artistico ufficiale dell’evento.

Tra le innovazioni presentate figura anche The Premiere 5, un proiettore interattivo a triplo laser con funzionalità touch, che combina proiezioni di alta qualità con interazioni versatili. Questa innovazione combina perfettamente la proiezione di alta qualità con funzionalità versatili, dotata della tecnologia Samsung LightWARP per proiettare immagini su oggetti di uso quotidiano, per esperienze creative e coinvolgenti. Samsung ha inoltre mostrato il MICRO LED Beauty Mirror, un display a specchio capace di fornire analisi personalizzate della pelle e raccomandazioni per la cura del corpo.