Chiude YouTube Go, la versione lite della piattaforma

Google dice addio ad un’altra delle sue applicazioni. A lasciarci sarà YouTube Go: si tratta di una versione “alleggerita” dell’app principale, lanciata nel 2016 e pensata per favorire l’accesso a YouTube agli utenti con dispositivi di fascia bassa e dalle connessioni internet poco potenti.

L’applicazione, allo scopo di alleggerirne il peso, non ha una serie di funzionalità che ormai ci si aspettano dalla piattaforma. Fra queste i commenti, l’abilità di caricare contenuti e la modalità scura. Google ha effettuato numerosi miglioramenti alla performance dell’app principale di YouTube, diminuendo l’utilizzo delle risorse del dispositivo e della rete e rendendo obsoleta la versione GO. In futuro arriveranno anche impostazioni per gestire l’utilizzo dei dati mobili, per supportare gli utenti con piani di rete limitati.

YouTube Go, insomma, non ha più senso di esistere in un mondo in cui anche gli smartphone di fascia più bassa dispongono di RAM sufficiente per godersi video a qualità più che accettabile. L’applicazione, quindi, ci lascerà ufficialmente ad agosto. Non ci sono parole sulle versioni lite di altri servizi come Maps, Gmail e Assistant. Ma a giudicare dalle tendenze di Google, possiamo aspettarci la scomparsa anche di quelle.