Chrome per Android: come bloccare le schede in incognito con l’impronta digitale | GUIDA

Da oggi si potrà bloccare le schede in incognito su Google Chrome per Android attraverso la propria impronta digitale.

Si tratta di una funzione molto utile quando si hanno le schede di navigazione (in incognito) aperte e si passa ad un’altra app. In questo caso, si dovrà verificare la propria identità per visualizzare le schede al ritorno su Chrome attraverso la propria impronta digitale o il PIN.

Quando è bloccato, Chrome mostrerà una schermata grigia con l’icona di navigazione in incognito al centro. Un pulsante “Sblocca in incognito” fa apparire il foglio di blocco dello schermo del dispositivo. “Verifica che sei tu”, con la possibilità di utilizzare l’impronta digitale o il PIN. Ovviamente si potrà anche continuare a navigare nelle schede normali senza sbloccare le schede in incognito. Un pulsante “Vedi altre schede” sotto “Sblocca in incognito” ti consente di farlo.

A cosa serve

La modalità di navigazione in incognito è utile per impedire al browser di tracciare la propria attività online come storico delle ricerche e cookie.

Come abilitare la funzione

La possibilità di bloccare le schede in incognito è disponibile con Google Chrome versione 105 per Android. Per abilitare la funzione, è sufficiente andare nel nuovo menu per “bloccare le schede in incognito quando esci da Chrome” in Impostazioni> Privacy e sicurezza. Se questa impostazione non è disponibile, basterà andare su chrome://flags (copia e incolla sulla barra degli indirizzi) e abilitare il seguente flag: #incognito-reauthentication-for-android.

