Un bug di watchOS 9 interrompe lo streaming di Spotify. Apple al lavoro per trovare la soluzione

Lunedì scorso Apple ha rilasciato l’ultima versione del suo sistema operativo per dispositivi indossabili: watchOS 9.

L’aggiornamento a watchOs 9 è stato distribuito sugli Apple Watch Series 4 e su altri modelli recenti degli smrtwatch di Cupertino, ma ha causato un grosso problema. L’aggiornamento, infatti, ha introdotto un bug che interrompe lo streaming di Spotify.

La stessa Spotify, dunque, è stata costretta a inviare un’e-mail ai suoi utenti avvisandoli del problema:

Apple watchOS 9 ha introdotto un bug che causa l’interruzione del funzionamento dello streaming di Spotify su Apple Watch. Invitiamo gli utenti di Spotify Apple Watch a non installare l’aggiornamento watchOS 9 fino a quando Apple non avrà implementato una soluzione al problema. Gli utenti già interessati dal problema possono invece scaricare i propri contenuti sul proprio Apple Watch e ascoltarli offline oppure eseguire lo streaming dai propri telefoni.

Secondo quanto riportano gli utenti, una volta aggiornato l’orologio all’ultima versione, se si tenta di eseguire lo streaming dei contenuti Spotify, lo streaming smette di funzionare nel giro di un minuto, anche se la barra di avanzamento continua a muoversi come se la riproduzione continuasse.



Il problema è stato individuato sia sulle connessioni Wi-Fi sia su quelle cellulari. Apple, dal canto suo, non ha per ora commentato il bug, ma ha già distribuito agli sviluppatori la prima beta della build watchOS 9.1, che dovrebbe essere rilasciata a tutti entro le prossime settimane, e risolvere il problema.