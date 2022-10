Classifica DXOMARK: Google Pixel 7 Pro si prende il primo posto

Non molto tempo fa, l’iPhone 14 Pro ha conquistato il prestigioso secondo posto nella classifica foto e video di DXOMARK, azienda specializzata nel test scientifico di smartphone in ambito fotografico. Al vertice continuava ad esserci Honor Magic 4 Ultimate. Fino ad oggi perché deve condividere il suo trono con Google Pixel 7 Pro appena rilasciato.

DXOMARK verifica vari criteri e fornisce una valutazione complessiva per la qualità di foto e video. Il Pixel 7 Pro ha segnato 147 punti, un piccolo punto davanti all’iPhone 14 Pro che ha segnato 146. Questo è un enorme balzo in avanti rispetto al Pixel 6 Pro che ha superato a 134 e ora scivola al 12° posto.

Per arrivare a questa valutazione, DXO combina diverse sottoclassi. Da notare che brilla soprattutto in ambito foto e video, dove ottiene rispettivamente 148 punti e 143. Il miglior telefono solo in foto rimane quindi l’Honor Magic 4 Ultimate con 150 punti. In video, l’iPhone ottiene 149 punti. Ma se combiniamo foto e video, DXO ha ritenuto che il Pixel 7 Pro fosse più equilibrato.

Il Pixel 7 Pro è particolarmente premiato dalle sue “prestazioni molto equilibrate, un’esperienza migliorata in particolare sulla qualità complessiva dello zoom così come nei video”.

Inoltre, DXO ha recentemente introdotto una nuova categoria chiamata “Famiglia e amici/Ritratti”. Questo misura la “qualità del dispositivo durante l’acquisizione di foto o video durante i momenti con la famiglia o gli amici” o con gli “animali domestici”.

In questa nuova categoria, Pixel 7 Pro ottiene il miglior punteggio, un punto in più rispetto all’iPhone 14 Pro. Ciò si ottiene grazie alla “buona conservazione dei contrasti, alla resa naturale delle tonalità della pelle, all’esposizione adeguata e all’eccellente gestione del motion blur”. Lo stesso vale per i video, “anche in condizioni difficili”.

Per quanto riguarda più specificamente le tonalità della pelle, DXO elogia “risultati impressionanti”, “bilanciamento del bianco accurato e splendidi contrasti in tutte le condizioni di luce, comprese le scene difficili ad alto contrasto”. Anche l’autofocus è elogiato, sia in foto che in video.

Lo zoom di questa ultima generazione, a quanto pare, è stato notevolmente migliorato. DXO scrive: “Il teleobiettivo ora ha una lunghezza focale maggiore, che aiuta a migliorare la qualità dell’immagine per gli scatti a lunga distanza. L’uso dell’image fusion migliora la qualità delle immagini a media distanza“.

Gli unici punti critici negli occhi di DXOMARK si trovano nei video in condizioni di scarsa illuminazione, dove ci sono ancora dei margini di miglioramento.