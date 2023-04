ColorOS 13 vincitore di sei prestigiosi premi agli iF Design Award 2023

L’ultimo sistema operativo di OPPO, ColorOS 13, è stato premiato con sei prestigiosi riconoscimenti agli iF Design Awards 2023. Sono stati ben sei i premi vinti dal sistema operativo, in competizione con altri 11.000 concorrenti provenienti da 56 paesi diversi.

ColorOS 13 ha vinto nelle categorie User Experience (UX) per il suo Aquamorphic Design, Multi-Screen Connect, Smart Sidebar Suggestions, Game Assistant, Smart Wallet, e infine nella categoria App per Clone Phone. Andiamo a vedere più nel dettaglio in cosa consistono queste innovazioni.

Le categorie dei premi per ColorOS 13

Aquamorphic Design, il nuovo concept ispirato all’acqua, mira a fornire un’esperienza esteticamente piacevole, rilassante e dinamica. Alla base del design c’è una selezione di nuove palette di temi, font e un layout in stile carta che migliorano il rapporto tra l’uomo e tecnologia attraverso un’interazione più confortevole, flessibile e completa.

Multi-Screen Connect migliora la produttività e l’efficienza superando le limitazioni associate a diversi dispositivi smart. Ciò consente la trasmissione e la gestione dei dati senza soluzione di continuità tra smartphone, PC e tablet. Grazie a Multi-Screen Connect, gli utenti possono fruire di un’esperienza più comoda su più schermi e dispositivi.

La Smart Sidebar fornisce un comodo accesso a una raccolta di strumenti dalla barra laterale del telefono. In questo modo gli utenti possono accedere rapidamente agli strumenti più pertinentiper completare o migliorare le attività, contribuendo a migliorare l’efficienza.

Game Assistant ottimizza le condizioni di rete e fornisce gesti di controllo intuitivi e supporto multi-finestra. Garantito quindi il miglioramento delle prestazioni di gioco e un’atmosfera più coinvolgente e multisensoriale.

Smart Wallet offre un modo sicuro e conveniente per gestire i pagamenti e altre transazioni finanziarie, ma non solo. Sono offerte funzioni versatili anche per i trasporti pubblici, le chiavi elettroniche dell’auto e le carte di accesso, oltre all’archiviazione sicura dei documenti digitali.

Clone Phone, infine è un’applicazione sicura che semplifica la migrazione dei dati da un vecchio a un nuovo smartphone senza bisogno di cavi o altri dispositivi. Migliorando, ovviamente, l’esperienza di migrazione dei dati e proteggendo i dati dell’utente attraverso una maggiore sicurezza.

In aggiunta questi premi di ColorOS 13, OPPO ha ricevuto anche un premio per lo smartphone OPPO Find N2 Flip, come riconoscimento dei risultati ottenuti da OPPO nella progettazione form factors innovativi e all’avanguardia.