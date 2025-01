ColorOS 15: più fluidità con Trinity Engine e il Motore di Rendering

Oppo ha lanciato la nuova versione della propria interfaccia, la ColorOS 15, annunciata ad ottobre 2024. Due le innovazioni chiave del nuovo update. La Oppo Trinity Engine e il Luminous Rendering Engine. I due nuovi elementi cooperano per una maggiore reattività e fluidità rispetto al passato.

Luminous Rendering Engine: fluidità a ogni scorrimento

Il nuovo Oppo Find X8 Pro vede arrivare, oltre alla ColorOS 15, anche Luminous Rendering Engine, ovvero la prima soluzione di rendering delle animazioni parallela per Android. Ciò consente alle animazioni di renderizzare in modo simultaneo i compiti di rendering, che vengono unificati a livello di sistema. In questo modo le animazioni saranno fluide e senza interruzioni. Lo si potrà notare ad esempio quando si passa rapidamente da un’app all’altra o da un menù all’altro. Secondo la compagnia, il miglioramento in termini di reattività è fino al 18%, con una stabilità migliorata del 40%. Inoltre, è stato introdotto un leggero effetto “elastico” nelle animazioni: ad esempio, quando si regola il volume, si trascina un’icona o si abbassa la tendina delle notifiche, gli elementi si muovono e ritornano alla loro posizione con un effetto morbido e naturale, come se seguissero le leggi della fisica reale. Con il Motore di Rendering Luminoso, sono state ridisegnate oltre 800 animazioni.

Trinity Engine: ottimizzato alla perfezione

A completare il Luminous Rendering Engine c’è il Trinity Engine aggiornato, l’ottimizzazione hardware/software che adatta perfettamente la potenza di calcolo necessaria per ogni operazione del chipset. Nello smartphone di punta dell’azienda è stata introdotta l’allocazione dinamica della cache di Trinity Engine. Questo ottimizza l’allocazione delle cache SLC e L3 e migliora ulteriormente la fluidità di ColorOS 15. Inoltre, è stato implementato un acceleratore algoritmico full-stack, aumentando significativamente l’efficienza degli algoritmi. Attraverso Trinity Engine, si abbinano con precisione le prestazioni del chip e l’allocazione della cache alle esigenze uniche di ciascuna app, in modo da fornire esattamente la quantità di potenza di calcolo necessaria. Questo evita aumenti di frequenza inutili, anche per garantire prestazioni efficienti senza sprechi di energia. ColorOS 15 su Find X8 Pro ha mostrato un miglioramento del 22% nella fluidità complessiva e un incremento del 26% nella velocità di installazione delle app.

MediaTek Dimensity 9400: fluidità al centro

Oppo Find X8 Pro è stato il primo smartphone ad ospitare sotto al cofano il chipset MediaTek Dimensity 9400, che offre prestazioni di picco e un’efficienza energetica ad hoc per un top di gamma. Il chipset è stato costruito sul processo a 3nm di 2ª generazione di TSMC e dotato del design all Big Core di 2ª generazione di MediaTek. Il Dimensity 9400 offre prestazioni della CPU del 35% più veloci e della GPU del 41% più veloci. Oltre alla potenza, MediaTek ha raggiunto un’efficienza del 40% per la CPU e del 44% per la GPU, con compiti di AI che utilizzano il 35% di energia in meno. Inoltre, il telefono è dotato di un sistema di raffreddamento personalizzato, che sfrutta una camera di vapore ad alte prestazioni, uno strato di grafite e un gel conduttivo termico per sbloccare prestazioni di picco.

Innovazione AI senza soluzione di continuità

La collaborazione di OPPO con Google e Microsoft garantisce che la Serie Find X8 benefici di tecnologia AI all’avanguardia. ColorOS 15 integra Google Gemini 1.5 Pro e 1.5 Flash, con Gemini 1.5 Pro che gestisce funzioni complesse, mentre 1.5 Flash eccelle in attività come la generazione di testi per post sui social media. ColorOS 15 introduce anche Google Circle to Search sui dispositivi OPPO.