Come annullare un abbonamento a un’app Android

Se vi siete abbonati a un’app (Faceapp, Truecaller, ecc) e ogni mese ricevete un addebito ma non sapete come recedere, ecco la guida semplice per Android. All’interno dell’app è inutile cercare, non troverete nulla, mentre la disinstallazione non annullerà l’abbonamento.

Ecco come fare!