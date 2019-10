Google Pixel 4 è stato presentato il 15 ottobre e da quel giorno è disponibile in pre-vendita, mentre potrà essere acquistabile su Google Store a partire da gioved’ 24 ottobre.

Pixel 4 XL, il prodotto su cui ci siamo concentrati per la nostra video prova è dotato di un display full screen da 6,3 pollici (contro i 5,7 pollici di Pixel 4) e, soprattutto, di una fotocamera potenziata: per la prima volta infatti esordisce su uno smartphone Pixel la doppia fotocamera (16 Megapixel con luminosità f/2.4 + 12,2 Megapixel con f/.17 ), che si abbina a una selfie cam da 8 Megapixel.

Pixel 4 XL è mosso da un processore Qualcomm Snapdragon 855 (2.84 GHz + 1.78 GHz, 64-bit Octa-Core), offre una batteria da 3.700 mAh con ricarica rapida da 18 Watt e offre 6 GB di Ram e 64 o 1238 GB di archiviazione.

In questa pagina potete guardare la nostra videorecensione a cura di Ivan Paparella, nella quale abbiamo sviscerato tutti i punti forti e quelli deboli del nuovo smartphone.

Un dispositivo potente, animato dalla più recente evoluzione di Android 10, con tante nuove funzioni e con l’esclusiva esperienza d’uso “Stock”. La presenza di un sensore radar, consente di attivare “Motion Sense” una serie di Gesture che permettono di comandare diverse funzioni senza toccare lo smartphone, che addirittura si accorge della nostra presenza e si predispone all’utilizzo. Sicuramente coraggiosa, la scelta di un design un pizzico vintage, che rinuncia a tacche, gocce e fori, in favore di un classico display con una cornice superiore più spessa rispetto alla media del periodo.

Putroppo non c’è il jack audio e permane uno dei limiti storici dei telefoni di Google, l’impossibilità di espandere la memoria d’archiviazione.

Pixel 4 XL: prezzi, colori e uscita

La versione con 64 GB di memoria costa 899 euro, mentre quella da 128 GB ha un prezzo di 999 euro. Colori: i dispositivi saranno disponibili in tre colorazioni: Just Black (nero), Clearly White (bianco) e un’edizione limitata in arancione.

Uscita: 24 ottobre.