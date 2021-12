Come regalare criptovalute nel 2022: 3 cose fondamentali da sapere

Se regalare contanti o buoni regalo sembra un po’ noioso al giorno d’oggi, prendi in considerazione un regalo che non puoi trasformare in una carta, ossia la criptovaluta.

La popolarità della risorsa digitale è aumentata negli ultimi anni. Monete famose come Bitcoin ed Ethereum continuano a raggiungere livelli record, gli investitori di tutti i giorni acquistano criptovaluta sulle principali piattaforme di exchange e scambiano risorse digitali tramite app come Robinhood e scambi popolari come Coinbase. Il valore Bitcoin ha recentemente superato i 43.000 euro, mentre il valore Dogecoin ha subito importanti rialzi nel corso del 2021.

Se un tuo amico o un tuo parente sta prendendo in considerazione l’idea di iniziare il trading crypto, potrebbe essere una buona idea donargli delle monete virtuale per Natale o per il suo prossimo compleanno. Ecco qualche consiglio su come regalare criptovalute nel 2022.

#1 – Decidi quale criptovaluta regalare

Quindi quale delle oltre 14.000 criptovalute esistenti hai intenzione di dare?

Nel mondo del crypto trading italiano, probabilmente hai sentito parlare di Bitcoin criptovaluta, la più grande risorsa crittografica per valore di mercato, ma ci sono anche tonnellate di altcoin (criptovalute che non sono Bitcoin).

Esistono criptovalute come Ethereum, Solana e Avalanche che, secondo gli esperti, stanno facendo avanzare la tecnologia blockchain, la tecnologia sottostante su cui funzionano le criptovalute. Ci sono anche stablecoin, che hanno valori legati a un asset esterno come l’oro o il dollaro, e quelli che hanno scopi specifici, come i token che i videogiocatori possono vincere e trasformare in denaro reale. Ci sono anche monete senza alcuno scopo come la moneta Dogecoin e Shiba Inu.

Con sempre più criptovalute create ogni giorno per supportare nuove innovazioni come gli NFT, potrebbe essere difficile deciderne una. Quando acquisti queste risorse digitali per te stesso o per un destinatario di un regalo, gli esperti dicono di attenersi alle criptovalute più conosciute e consolidate, soprattutto se sei un principiante.

#2 – Acquista Bitcoin e altre criptovalute

Una volta che decidi di regalare criptovaluta, hai ancora altre decisioni da prendere, ad esempio come comprare Bitcoin o comprare Dogecoin e come la invierai effettivamente al destinatario del regalo.

Scambio di criptovalute

Gli scambi di criptovaluta sono uno dei modi più affidabili e sicuri per fornire criptovalute. Inoltre, consentono ai nuovi utenti non solo di ricevere criptovaluta, ma anche di archiviare, inviare e acquistare criptovaluta aggiuntiva se lo desiderano.

I destinatari dovranno creare un account con lo scambio e aggiungere un metodo di pagamento come un conto bancario, una carta di credito o una carta di debito (nel caso in cui desiderino acquistare più criptovalute in futuro). Quindi, condivideranno la loro chiave pubblica, che si comporta come un indirizzo di portafoglio, con il mittente, afferma Kengne. La chiave può essere un QR Code o una lunga serie di lettere e numeri casuali.

Il mittente eseguirà quindi la scansione del codice QR o copierà e incollerà la chiave pubblica nel campo del destinatario nel proprio portafoglio crittografico. Il destinatario dovrebbe quindi essere in grado di aprire il proprio portafoglio e scegliere di ricevere il pagamento. Voilà: hai dato criptovaluta.

Il processo può sembrare diverso tra gli scambi, ma spesso puoi trovare una guida su come inviare criptovalute per lo scambio specifico, come Coinbase e Binance. Sebbene non sia uno scambio, puoi anche inviare criptovaluta su Cash App.

Carta regalo cripto

Puoi anche regalare Bitcoin o un’altra criptovaluta con una carta regalo. Alcune piattaforme, come BitCard, ti consentono di aggiungere dollari USA a una carta che può essere riscattata dal destinatario del regalo in criptovaluta. Anche alcuni scambi hanno carte regalo bitcoin integrate sulle loro piattaforme. Con Binance, ad esempio, puoi progettare tu stesso una carta regalo e includere un messaggio personalizzato con l’app Binance.

#3 – Conserva criptovaluta

Per dare e ricevere criptovaluta, sia tu che il tuo destinatario avrete bisogno di un portafoglio crittografico.

Ci sono principalmente due tipologie di portafogli per conservare le monete virtuali: i portafogli hardware e software.

Per un principiante, i più indicati sono i portafogli software, ossia programmi per computer in cui puoi archiviare in modo sicuro la criptovaluta. Sono generalmente accessibili mediante un sito web oppure tramite un’applicazione su un dispositivo mobile.

In alternativa, vi sono i portafogli hardware, ossia dispositivi fisici che archiviano criptovaluta offline. Si tratta del modo più sicuro per conservare le monete virtuali (in quanto nessuno potrà accedervi se non ha a disposizione il token fisico), ma comportano un cospicuo investimento iniziale.