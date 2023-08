Ripristinare contatti WhatsApp: Cose da sapere

Ti sei mai chiesto come ripristinare i contatti su WhatsApp? Probabilmente hai cambiato dispositivo oppure il tuo numero di telefono non è più lo stesso. In questi casi, il concreto rischio è quello di vedere perse tutte le tue conversazioni e i tuoi contatti. Tuttavia, la fortuna vuole che ci siano diversi approcci per recuperare contatti WhatsApp e noi abbiamo deciso di mostarti alcune delle iniziative più efficaci nelle prossime righe. Quindi, non perdere altro tempo e continua a leggere questa guida per capire come ripristinare un contatto su Whatsapp immediatamente.

Come funziona l’elenco dei contatti di WhatsApp?

Il funzionamento della lista dei contatti di WhatsApp è molto semplice. Infatti, se hai già usato questa applicazione, devi sapere che WhatsApp prende numerose informazioni direttamente dal dispositivo su cui è installata. Tra questi dati ci sono anche i contatti attraverso cui comunichi proprio utilizzando le funzionalità di WhatsApp.

WhatsApp, infatti, recupera direttamente i contatti dalla rubrica del telefono e li usa per creare la sua lista di contatti. In questa maniera, quindi, associa ad ogni numero di telefono un profilo di WhatsApp attraverso cui tu sarai in grado di parlare in qualsiasi momento della giornata.

Come ripristinare i contatti facilmente su WhatsApp?

Modo 1: Recuperare contatti WhatsApp con Tenorshare WhatsApp recovery

Tenorshare Whatsapp Recovery è uno dei programmi più efficaci che ti consentirà di ripristinare contatti Whatsapp con estrema facilità. Per prima cosa, non dovrai far altro che scaricare e installare il programma sul tuo computer e avviarlo.

Successivamente, collega il tuo telefono al computer aiutandoti con un cavo USB e abilita il debug USB seguendo le istruzioni che trovi sullo schermo del tuo smartphone.

Una volta che il telefono è stato riconosciuto dal programma, clicca su Avvia. Effettua il backup della tua applicazione WhatsApp prima di proseguire in questa attività per evitare di perdere i dati.

Il programma, quindi, si occuperà di eliminare WhatsApp dal tuo smartphone, riavvierà il telefono e, in un secondo momento, lo reinstallerà. Tutto il procedimento non chiederà più di qualche minuto.

Dopo che il processo di scansione è giunto a compimento, sarai in grado di vedere tutti i messaggi e tutte le chat. Seleziona i contenuti di tuo interesse e clicca sul tasto Recupera per poter completare il procedimento di come ripristinare contatti WhatsApp.

Modo 2: Sincronizzazione/aggiornamento dei contatti WhatsApp

Una volta capito che la lista dei tuoi contatti nell’applicazione corrisponde ai numeri di telefono nella tua rubrica, recuperare contatti WhatsApp sarà una vera passeggiata. Ti suggeriamo anche di apportare una semplice sincronizzazione manuale di WhatsApp con lo smartphone, sfruttando 2 opzioni. Per prima cosa puoi aggiornare la lista dei contatti aprendo WhatsApp e cliccando sul simbolo del fumetto verde e poi su Aggiorna. Nella seconda ipotesi, invece, vai in Impostazioni e poi su Sincronizzazione account: adesso i tuoi account saranno sincronizzati rispetto a quelli disponibili sulla tua rubrica.

C’è da dire che su iOS non c’è una funzione per aggiornare i tuoi contatti su WhatsApp. In quel caso, dovrai visitare la rubrica e iniziare una conversazione con il contatto in questione. In definitiva, questo è il secondo modo che ti consentirà come ripristinare i contatti di WhatsApp.

Modo 3: Recuperare contatti WhatsApp con Databases

Il ripristino contatti WhatsApp passa anche dall’utilizzo della funzione Databases, presente all’interno della stessa applicazione. Nel caso in cui volessi capire come recuperare contatti WhatsApp più vecchi, il nostro suggerimento è quello di aprire un’app che faccia da file manager e poi andare su WhatsApp > Databases.

All’interno di quella cartella, ci saranno due file chiamati in questa maniera: msgstore.db.crypt12 e msgsstore-YYYY-MM-DD.1.db.crypt12. Per poter recuperare i messaggi WhatsApp che sono stati cancellati tra un periodo di backup e l’altro non ti resta che rinominare msgstore.db.crypt12 in msgstore-latest.db.crypt12 e msgsstore-YYYY-MM-DD.1.db.crypt12 in msgstore.db.crypt12.

Fatto questo, è arrivato il momento di disistallare WhatsApp. Dopodiché, nel caso in cui tu abbia abilitato i backup su Google Drive, apri l’app, tocca su Backup e cancella i file di backup di WhatsApp.

Al termine di questi passaggi, reinstalla WhatsApp, processo durante il quale ti sarà richiesto di fare il ripristino dei file di backup. Adesso, nel file manager a tua disposizione, dovrai fare il processo inverso, ovvero:

rinominare msgstore.db.crypt12 in msgsstore-YYYY-MM-DD.1.db.crypt12

rinominare msgstore-latest.db.crypt12 in msgstore.db.crypt12

Come posso fare il backup di contatti WhatsApp?

Infine, come ultima alternativa a tua disposizione, puoi effettuare il backup dei contatti su WhatsApp utilizzando uno strumento come Whatbot. Una delle funzioni di questo software è proprio quella che ti consente di importare ed esportare in maniera rapida e veloce tutti i tuoi contatti disponibili su Whatsapp in un file in formato di testo. Ciò ti permetterà di avere i dati delle persone a cui tieni, sempre a portata di mano. Per utilizzare queste potenzialità, quindi, e ripristinare contatti su WhatsApp, installa l’applicazione sul tuo telefono e apri il browser e Whatsapp web per accedere al tuo account. Successivamente, dovrai esportare i contatti di Whatsapp verso il tuo PC. Clicca su IPORTI e scegli Importa dai Contatti di WhatsApp. Completata questa operazione, clicca su ESPORTAZIONI per salvare l’elenco di contatti sul tuo computer. I dati saranno quindi salvati al’interno di un file di testo con nome e numero di telefono del contatto, separati da una virgola.

Conclusione

Al termine di questa guida, avrai sicuramente capito come recuperare contatti WhatsApp, non è vero? Il ripristino contatti WhatsApp, quindi, è un procedimento che può essere portato a termine in diversi modi, in maniera tale che tu possa tornare in possesso di quei messaggi e di quei contenuti che temevi fossero persi per sempre.

Come hai visto, infatti, ci sono tantissime opzioni a tua disposizione. Il nostro suggerimento, però, è quello di affidarti ad un’applicazione come Tenorshare Whatsapp Recovery che ti consentirà, in pochi e semplici passaggi, di riavere indietro tutti i messaggi di tuo interesse senza aver bisogno di altre applicazioni.