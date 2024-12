Con la Now Bar, Galaxy S25 avrà un assistente personalizzabile nella schermata di blocco

Samsung ha recentemente condiviso un’anteprima delle innovazioni software che caratterizzeranno la serie Galaxy S25.

Fra queste c’è un nuovo elemento che si posizionerà sulla schermata di blocco, la Now Bar, una barra in gradi di fornire dati personalizzati relativi alla giornata degli utenti e alle loro attività quotidiane. Secondo le informazioni disponibili, la barra offrirà strumenti per gestire l’intrattenimento, monitorare gli allenamenti, ottenere indicazioni stradali per incontri e facilitare le comunicazioni in lingue straniere.

Sebbene Samsung non definisca esplicitamente questo strumento come un assistente AI, le funzionalità delineate suggeriscono una simile intelligenza. Le sue capacità si estendono oltre la mera visualizzazione delle notifiche, perché sarà in grado di creare, ad esempio, cartelle di app legate ai viaggi, playlist musicali per il volo e promemoria sugli orari di partenza per l’aeroporto.

La Now Bar sarà interattiva, consentendo agli utenti di scorrere per accedere a informazioni rilevanti come le previsioni meteorologiche.

Nuove funzionalità dell’assistente AI: la Now Bar

La Now Bar rappresenta un significativo passo avanti nell’ambito della personalizzazione dell’esperienza utente. Oltre a fornire notifiche, l’assistente AI integrato nella Now Bar ottimizza le interazioni quotidiane creando directory di applicazioni collegabili a eventi specifici, come un viaggio o una riunione. Gli utenti potranno, ad esempio, ricevere playlist musicali curate per momenti precisi, come un volo, oltre a suggerimenti per prepararsi a diverse attività, inclusi promemoria sui tempi di partenza per l’aeroporto.

Inoltre, la Now Bar si distingue per la sua interattività, consentendo di scorrere rapidamente attraverso informazioni chiave come le previsioni del tempo e il traffico, migliorando così la pianificazione della giornata. Queste funzionalità promettono di arricchire l’esperienza mobile, rendendo ogni interazione più fluida e rispettosa delle esigenze individuali degli utenti.

Privacy e sicurezza con il Personal Data Engine

Samsung ha implementato inoltre un sistema di privacy all’avanguardia chiamato Personal Data Engine, concepito per garantire una gestione sicura delle informazioni personali degli utenti. Questo sistema, presente nel dispositivo, archivia i dati in uno spazio criptato, salvaguardandoli da minacce avverse. La protezione dei dati è integrata nella piattaforma di sicurezza Knox Vault, già presente sui dispositivi Galaxy e conosciuta per le sue robuste misure contro gli accessi non autorizzati.

Il Personal Data Engine non solo protegge le informazioni sensibili, ma assicura anche che restino accessibili solo all’utente. Ciò significa che le interazioni con la Now Bar e le altre funzionalità AI siano amplificate dalla tranquillità di sapere che i propri dati sono al sicuro. Questa impostazione di sicurezza rappresenta un passo decisivo verso un’esperienza mobile incentrata sulla privacy, rispondendo così alle crescenti preoccupazioni degli utenti in materia di protezione dei dati.