Cosa ci aspetta al Pixel Fall Launch del 19 ottobre

Ormai sono mesi che rumor, voci e indiscrezioni sul Google Pixel 6 si susseguono. L’attesa però sta per finire: Pixel 6 e Pixel 6 Duo saranno lanciati il 19 ottobre in occasione dell’evento Pixel Fall Launch.

L’evento è stato recentemente annunciato da Google, e mostrerà finalmente l’attesissima serie Google Pixel 6. Ricordiamo che i nuovi smartphone saranno i primi ad utilizzare il chip Google Tensor, novità assoluta di Google, pensato per fornire il massimo supporta alla nuova intelligenza artificiale inclusa nei dispositivi.

Ma le novità non finiscono qui. Sebbene non ancora ufficiale, alcune voci autorevoli affermano che anche qualcos’altro sarà rivelato. Infatti, faranno una comparsa anche il Pixel Fold e il Pixel Watch, assieme a Google Nest. Probabilmente il loro lancio non coinciderà con l’evento, ma saranno soltanto svelate nuove informazioni.

Oltre a questo, non ci sono altre informazioni certe sul Pixel Fall Launch: c’è chi parla di un nuovo tablet, ma è tutto ancora incerto. Dovremo aspettare il 19 ottobre per vedere cosa ci aspetta.