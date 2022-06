Crayta e Facebook gaming: il Metaverso di Zuckeberg prende forma

Mark Zuckerberg vuole il Metaverso e lo vuole con tutte le sue forze. Il numero uno di Meta ha annunciato questo mercoledì l’arrivo del gioco Crayta su Facebook Gaming come esperienza cloud e community.

Il titolo ideato dallo studio Unit 2 Games non è un gioco nuovo. Inizialmente è stato sviluppato per la piattaforma di cloud gaming di Google Stadia, di cui è stata un’esclusiva dal 2020 per molto tempo prima di dirigersi verso l’Epic Games Store un anno dopo. Si tratta di un gioco social con la possibilità di creare mondi, con i propri giochi, e condividerli con i propri amici che inviti a venire e “tuffarsi nel tuo gioco” per giocare, rivivere le nostre sequenze o aggiungere la loro pietra a quella esistente.

Un gioco in cui si crea e si personalizza il proprio avatar, a cui gli amici possono unirsi in qualsiasi momento, il tutto con una cassetta degli attrezzi creativa molto ampia: questo è qualcosa per compiacere Mark Zuckerberg e rispondere al suo metaverso desideri.

“Quello che apprezzo di più di Crayta è la possibilità di progettare uno spazio o un gioco al suo interno”, ha confidato il boss di Meta durante la presentazione del gioco nei team creativi aziendali. Non a caso Facebook ha acquisito lo studio britannico nel giugno 2021.

L’universo creativo e collaborativo di Crayta si unirà alla piattaforma Facebook Gaming e sarà giocabile ovunque e in qualsiasi momento. “Con la nostra tecnologia di streaming cloud, la progettazione su dispositivi mobili e desktop diventa un gioco da ragazzi, senza la necessità di un sistema potente”, afferma con orgoglio Zuck dopo aver dato vita a Hacker Square, l’iconica piazza del campus di Meta a Menlo. Park (California), nel gioco.

Perché per far desiderare agli utenti di Facebook di intraprendere la sua visione del metaverso, Zuckerberg ha dato se stesso per buttarsi virtualmente in Crayta con gli sviluppatori. Ha così ricreato il luogo aggiungendo animazioni di parchi di divertimento, minigiochi o persino una nave pirata.

Con Crayta, Meta vuole dimostrare il potenziale del metaverso e delle esperienze della comunità. L’obiettivo è semplice: avvicinare le esperienze di gioco 2D vissute su Facebook al metaverso e alla visione sviluppata dalla casa madre. “Ancora troppo spesso associamo il metaverso con esperienze 3D che possono essere vissute in realtà virtuale e aumentata. Crayta consente di costruire e vivere questo tipo di esperienza senza interruzioni su tutti i tipi di ambienti 2D, anche tramite l’applicazione Facebook su smartphone e computer”.