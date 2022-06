Il miglior video editor per iPhone e Android 2022

Nell’era della digitalizzazione avanzata la maggior parte delle persone realizza spesso foto e video da postare sui social, una forma di comunicazione ormai estremamente popolare e diffusa.

Inoltre, con un video editor su dispositivo mobile è possibile modificare i filmati in modo semplice e veloce, personalizzando i propri video prima di condividerli o pubblicarli su Instagram, Facebook o YouTube.

Con il video editor giusto è possibile customizzare ogni tipo di video, per creare in qualsiasi momento le proprie storie audiovisive senza stress o competenze particolari. In questo modo è possibile avere il controllo dei propri video e distinguersi dagli altri, arricchendo i filmati con tanti elementi da aggiungere e superando le limitazioni dei sistemi di editing video forniti dalle applicazioni social.

FilmoraGO: il video editor per Android e iPhone perfetto per creare le proprie storie

Per modificare video dal telefono si possono usare tanti video editor per iPhone e Android, con un’ampia scelta di applicazioni mobile che consentono di editare i filmati direttamente dal proprio smartphone.

Tuttavia, il miglior video editor per device mobili è senza dubbio FilmoraGO, un’app sviluppata da Wondershare per rendere semplice e accessibile a chiunque la creazione e la modifica dei video sul telefono.

Con l’applicazione FilmoraGO, che può essere provata gratis, è possibile editare qualsiasi tipo di filmato e inserire anche musica di sottofondo per video, per rendere più avvincenti e accattivanti i propri contenuti audiovisivi.

In particolare, è possibile incorporare al video musica royalty-free, creare delle registrazioni personalizzate per aggiungere una voce fuori campo o importare i brani musicali dalla libreria iTunes.

Perché scegliere FilmoraGO

FilmoraGO è considerato anche il miglior editor per Youtube su iPhone, con tante funzioni di video editing semplicissime da utilizzare.

Per esempio, è possibile impiegare i tagli per accorciare le clip, la divisione dei filmati in varie clip, la regolazione delle proporzioni dei video, la gestione della velocità del contenuto e la riproduzione reverse, oltre a tanti modi interessanti per la transizione da una clip all’altra.

Un altro vantaggio di FilmoraGO è la possibilità di usare il software desktop per convertire Youtube a MP3 su iPhone, con esportazione del contenuto direttamente nel proprio dispositivo mobile iOS scegliendolo come device di destinazione.

Questo procedimento consente di trasformare video in contenuti audio di qualità, salvando i file audio sul proprio iPhone per avere sempre a disposizione la propria musica preferita, utilizzando un pc Windows o macOS con download garantito per evitare qualsiasi rischio di malware.

Come modificare video su iPhone e Android con FilmoraGO

Wondershare FilmoraGO è uno strumento progettato appositamente per rendere semplice il video editing, infatti tutte le funzionalità dell’applicazione per iPhone e Android sono studiare per essere intuitive e comprensibili da chiunque.

Una volta scaricata e installata l’app sul proprio device, in pochi istanti è possibile customizzare un video realizzando tutte le modifiche desiderate, con un’interfaccia grafica che aiuta a effettuare subito qualsiasi intervento.

All’interno del video editor per Android e iPhone è possibile usufruire anche di tantissimi effetti eccezionali, elementi che consentono di distinguere i propri contenuti ottenendo filmati unici e coinvolgenti.

Con FilmoraGO si possono aggiungere effetti magici, adesivi divertenti per aumentare l’interattività dei video, diversi tipi di filtri per cambiare subito l’aspetto delle proprie storie e contenuti testuali per rendere ogni video un’opera audiovisiva confezionata su misura.

Una volta creato e personalizzato il video il contenuto può essere postato sui social con un tocco, aumentando la propria visibilità grazie a video intriganti e affascinanti. Le numerose e ottime recensioni su FilmoraGO consentono di indicarlo come il miglior video editor per Android e iPhone, un risultato testimoniato da un punteggio di ben 4,5 su 5 su Google Play Store su oltre 700 mila opinioni indipendenti, mentre su App Store arriva addirittura a un punteggio di 4,7 su 5 con più di 2.600 recensioni verificate.

Dalle recensioni degli utenti che già usano FilmoraGO emerge come sia un’applicazione utilizzata trasversalmente, sia da utenti che vogliono solo personalizzare i video da postare sui propri profili social personali, sia da youtuber e influencer che desiderano un video editor su dispositivo mobile facile da usare e ricco di funzionalità.

Per provare l’app gratuitamente basta scaricarla sul proprio device iOS o Android, altrimenti è possibile testare anche la versione desktop con licenza Windows o macOS.