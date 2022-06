Realme GT Neo 3 e GT Neo 3T arrivano in Italia: prezzi e caratteristiche

Realme GT Neo 3 è stato appena ufficializzato in Italia. Si aggiungono non uno, ma due smartphone alla serie: GT Neo 3 e GT Neo 3T. Realme ancora una volta sembra ispirarsi alla strategia di Xiaomi, che di recente ha proposto Redmi Note 11 Pro e Redmi Note 11 Pro Plus con caratteristiche quasi identiche.

Le differenze

Le due differenze fondamentali rispetto al “classico” GT Neo 3 riguardano il chip scelto: Snapdragon 870 al posto che MediaTek Dimensity 8100, con differenze in termini di autonomia e velocità di ricarica. Troviamo poi 8 GB di RAM LPDDR5 e 128-256 GB di memoria UFS 3.1.

Realme è determinata a vincere la guerra delle ricariche veloci offrendo il primo telefono con ricarica da 150 W, il Realme GT Neo 3.

Il GT Neo 3T, dal canto suo, integra una ricarica da “soli” 80W ma con una batteria più capiente, che passa da 4500 mAh a 5000 mAh. Si tratta però di una differenza minore, dato che anche il GT Neo 3 offre una variante dotata della stessa ricarica da 80W e della stessa batteria da 5000 mAh, oltre al suo modello da 150W.

Scheda tecnica in comune

Rispetto alle altre specifiche tecniche, i due telefoni sembrano molto simili tra loro. Possiamo evidenziare una dimensione dello schermo leggermente più piccola: 6,62 pollici sul GT Neo 3T contro 6,7 pollici sul GT Neo 3. Uguale anche la definizione FHD+ e la frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Cambia anche il sensore principale, che passa da 50 Megapixel a 64 Megapixel (sensore Sony IMX766) mentre l’ultra grandangolare e il macro mantengono le loro definizioni da 8 e 2 Megapixel.

Prezzi e uscita

Realme GT Neo 3 150W sarà disponibile dal 15 giugno al prezzo di 699,99€ con 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Sconto di 50€ fino al 22 giugno.

Realme GT Neo 3 80W sarà disponibile dal 15 giugno al prezzo di 599,99€. Sconto di 50€ fino al 22 giugno.

Realme GT Neo 3T sarà disponibile dal 15 giugno al prezzo di 429,99€ con 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Sconto di 40€ fino al 22 giugno.

La nostra recensione