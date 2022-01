[CURIOSITÀ] dopo 10 anni di critiche, Microsoft cambia finalmente l’indicatore del volume su Windows

Windows 11 è stato rilasciato alla fine del 2021 ma la casa di Redmond ha ancora molto lavoro da fare per perfezionare il suo sistema operativo e ci sta provando con le tante build disponibili per test ai membri del programma Windows Insider.

La più recente modifica tocca alcuni elementi dell’interfaccia, incluso l’orologio e il volume.

Cosa cambia

La build 22533 è disponibile nel canale Insider Program Dev. Ecco le modifiche apportate.

Microsoft annuncia di aver cambiato l’indicatore per la regolazione del volume e della luminosità. Fino ad allora, il sistema utilizzava ancora l’interfaccia di Windows 8, che non era mai stata rielaborata in Windows 10 con grandi malumori. La vecchia interfaccia si adattava poco ai cambi di risoluzione, restava sullo schermo per molto tempo e soprattutto non si adattava alla modalità chiaro/scuro scelta dall’utente. I nuovi indicatori risolvono tutti questi problemi.

Ora è anche possibile disinstallare l’applicazione di sistema Orologio, precedentemente obbligatoria. Infine, il collegamento “applicazione e funzionalità” accessibile dal menu Win + X (o facendo clic con il tasto destro del mouse sul logo di Windows nella barra delle applicazioni) viene rinominato in “Applicazioni installate”.

Microsoft offre anche di testare una nuova versione dell’applicazione de “Il tuo telefono”, che consente di controllare lo smartphone da un PC. Qui, la nuova versione cambia l’interfaccia delle telefonate in qualcosa di più semplice e moderno.