Immagini e specifiche per Realme 9 Pro

Una serie di immagini mostrate dai famosi leaker OnLeaks e Smartprix hanno rivelato diversi dettagli sulla futura serie Realme 9 Pro. Oltre alle semplici immagini, siamo entrati in possesso di alcune delle nuove specifiche.







Come visibile dai render, il Realme 9 Pro avrà un foro per la fotocamera in alto a sinistra e un rivestimento posteriore in vetro. Le foto mostrano la variante di colore Midnight Blue, ma stando alle voci arriveranno anche l’Aurora Green e la Sunrise Blue.

Ecco invece le specifiche: possiamo aspettarci uno schemo OLED FHD+ da 6,59 pollici, con refresh rate di 120 Hz e sensore di impronte digitali. Per quanto riguarda le caratteristiche più tecniche, il processore impiegato sarà uno Snapdagon 695 5G, dotato di 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Infine, le fotocamere: il Realme 9 Pro sarà dotato di tripla fotocamera posteriore, rispettivamente 64 MP principale, 8 MP ultragrandangolare e 2 MP macroscopica. La selfie cam invece sarà di 16 MP. Concludiamo con la batteria: 5.000 mAh, in grado di ricaricarsi a 33 W.