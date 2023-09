Da Amazon Echo Show 8, Echo Hub, nuove Fire Tv, un sistema Mesh con Wi-Fi 7 e una camera di sorveglianza

Amazon, nel corso dell’evento Amazon Devices and Service ha presentato una serie di novità, che attengono al mondo dei suoi dispositivi hardware.

Echo Show 8

È un nuovo assistente vocale, dotato di un design curato, di un processore più veloce e di uno schermo touchscreen HD da 8 pollici. Amazon assicura risposte più veloci del 40% alle richieste comuni come l’accensione di luci, interruttori o prese intelligenti. Nella parte frontale in dispositivo ospita una videocamera da da 13 Megapixel, ideale per videochiamate. La novità più succosa riguarda la possibilità di fruire di contenuti adattivi: in pratica lo schermo si adatta rispetto alla distanza del suo utente. Sarà ad esempio possibile leggere un titolo di un giornale da lontano ed entrare poi nel dettaglio avvicinandosi all’assistente vocale. Il contenuto adattivo sarà disponibile su Echo Show di seconda e terza generazione il mese prossimo e sarà poi esteso ad altri dispositivi Echo Show all’inizio del prossimo anno.

Echo Show 8 include un hub integrato per la Casa Intelligente con supporto per Zigbee, Thread, Bluetooth e Matter, che consente di controllare facilmente con la voce luci, serrature e sensori compatibili, senza bisogno di un hub separato.

Il prezzo di Echo Hub è di 199,99 euro e i clienti possono iscriversi per ricevere una notifica quando saranno disponibili i preordini.

Echo Hub

Echo Hub è un pannello di controllo per la Casa Intelligente con Alexa integrata, il cui ruolo è quello di raggruppare e gestire tutti i dispositivi della Casa Intelligente, controllare i sistemi di sicurezza Ring, avviare routine, organizzare widget e visualizzare contemporaneamente lo streaming di più videocamere compatibili. È dotato di uno schermo touch da 8 pollici e, come Echo Show 8, offre tecnologia adattiva. In tal senso, quando si trova in stand-by può mostrare una schermata personalizzata o l’orologio, mentre quando l’utente si avvicina, gli consente immediatamente il controllo di tutti gli apparecchi collegati.

Echo Hub può essere montato a parete o appoggiato su un ripiano grazie ad un accessorio di supporto venduto separatamente.

Prezzo: 199 euro.

Fire TV Stick 4K Max e Fire TV Stick 4K

Amazon ha anche aggiornato la sua gamma di Fire TV con due nuovi dispositivi Fire TV Stick 4K Max e Fire TV Stick 4K.

La Stick 4K Max offre processore quad-core da 2.0 GHz aggiornato e la modalità ambiente che permette di trasformare il proprio Tv in quadro dove far scorrere le immagini delle più famose opere d’arte. Inoltre, raddoppia la memoria (a 16GB), arriva il telecomando vocale Alexa Enhanced Edition, il supporto per il formato Dolby Vision, HDR, HDR10+ e Dolby Atmos. Prezzo: 79,99 euro.

Fire TV Stick 4K (2a generazione) – invece – offre le prestazioni di Fire TV Stick a meno di 70 euro, introduce il supporto per il Wi-Fi 6 e dispone di un processore quad-core da 1.7 GHZ aggiornato, che lo rende più potente di quasi il 30% in più rispetto alla generazione precedente. IIn più, c’è la qualità 4K Ultra HD, Dolby Atmos, Dolby Vision, HDR, HLG, HDR10+.

Fire TV Stick 4K Max è disponibile da oggi per il pre-ordine su Amazon.it al prezzo di 79,99 euro. Il nuovissimo dispositivo Fire TV Stick 4K è disponibile da oggi per il pre-ordine su Amazon.it al prezzo di 69,99 euro.

eero Max 7

eero Max 7 è un sistema Mesh con Wi-Fi 7 che supporta le bande radio a 2,4,5 e 6 GHz e offre velocità wireless fino a 4,3 Gbps e velocità cablate fino a 9,4 Gbps. eero Max 7 utilizza la tecnologia TrueMesh brevettata dall’azienda per trovare dinamicamente i dati attraverso il percorso più veloce della rete, limitando le interferenze. Facile da configurare e da gestire, il dispositivo funziona anche come base per la connettività delle case intelligenti, in quanto supporta oltre 200 dispositivi connessi, dispone del supporto Matter e della capacità di agire come Border Router Thread, oltre che dell’hub Zigbee integrato per le Case Intelligenti.

eero Max 7 sarà presto disponibile al prezzo di 699,99.

Stick Up Cam Pro

Stick Up Cam Pro è una telecamera installabile sia indoor sia outdoor. Il suo maggior pregio è quello di essere dotata di rilevazione di movimento 3D, che permette messaggi agli utenti più precisi e pertinenti, oltre a permettere di sorvegliare particolari spazi predeterminati.

La videocamera HDR è dotata di visione notturna a colori. In modalità cablata, Stick Up Cam Pro offre la funzione Advanced Pre-Roll, che registra i sei secondi precedenti l’attivazione di un evento di movimento. In questo modo si ha una panoramica più completa di ciò che accade nell’abitazione.

La funzione Pre-Roll a colori, invece, disponibile nella modalità a batteria, registra una clip video a colori di quattro secondi.

La camera si integra con tutti i prodotti Ring o Alexa e, grazie all’interazione vocale, se opportunamente collegata mostra le informazioni dei dispositivi ad essa connesi.

Stick Up Cam Pro è disponibile per il pre-ordine a 179,99 euro nelle versioni a batteria e plug-in e a 199,99 euro per il modello a energia solare su Amazon.it. In alternativa, è possibile registrarsi su Ring.com per ricevere una notifica quando Stick Up Cam Pro sarà disponibile per l’acquisto. La spedizione è prevista per il 18 ottobre.