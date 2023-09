Nikon presenta la nuova fotocamera Nikon Z f, con look classico e prestazioni all’avanguardia

Nikon ha annunciato oggi Nikon Z f, una fotocamera mirrorless in formato full frame FX capace di unire uno design elegante, stiloso e sofisticato a tecnologia avanzata e prestazioni superiori. Si caratterizza per una tecnologia all’avanguardia, che include eccezionali prestazioni AF e VR, proponendosi come strumento perfetto per coloro che desiderano esprimere la propria creatività.

Dotata del processore di elaborazione delle immagini EXPEED 7, Nikon Z f consente la ripresa di fotografie e video di altissima qualità, riducendo anche i disturbi nelle immagini. Questo attraverso la registrazione a 10 bit direttamente on-camera, utilizzando H.265, oltre alla capacità di registrare fino a 125 minuti in 4K UHD.

Oltre al Picture Control monocromatico convenzionale, la Nikon Z f è stata dotata di due nuovi Picture Control: monocromatico uniforme e monocromatico a toni profondi. Ci sono anche tante altre funzionalità, come Creative Picture Control e Ripresa pixel-shift con micro-spostamento del sensore.



Fra i filtri disponibili è presente lo “skin softening” per l’ammorbidimento della pelle e la “portrait impression balance” che regola la tonalità e la luminosità dei soggetti. C’è poi un Picture Control per Ritratto che cattura meglio i dettagli della carnagione del soggetto. Naturalmente è previsto anche l’uso del deep learning per identificare automaticamente la scena. Grazie a questo sistema è possibile controllare l’esposizione, la profondità di campo e il tempo di posa ottimale.

Ma la Nikon Z f non è solo un’ottima fotocamera, ma ha anche un design eccellente che si ispira all’iconica FM2. Tutte le ghiere di controllo in ottone sono incastonate in un corpo in lega di magnesio, offrendo una sensazione di alta qualità. Il corpo camera è inoltre personalizzabile con sei diverse finiture di alta qualità, per coordinare la fotocamera con il proprio stile personale. A questo si aggiunge un’ottima protezione dalla polvere e dall’acqua, per poter scattare fotografia senza preoccuparsi di danneggiare la macchina.



Nikon Z f è acquistabile partire da € 2.499 in pre-ordine su Nikonstore.it e presso i principali rivenditori Nikon autorizzati. Sarà disponibile in versione Body, in kit Classic con NIKKOR Z 40mm f/2 Special Edition e in kit Zoom con NIKKOR Z 24-70mm f/4 S.