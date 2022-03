Dall’analisi del sentiment su Twitter Huawei risulta il brand più apprezzato

La tecnologia è diventata così centrale nelle nostre vite che non possiamo passare un solo giorno senza utilizzare smartphone o computer. Secondo i dati del portale di analisi Statista, ci sono 4,66 miliardi di utenti Internet attivi in ​​tutto il mondo, molti dei quali utilizzano regolarmente servizi e prodotti di più marchi tecnologici. Interessata a scoprire quali sono quelli preferiti, money.co.uk (un portale comparatore di carte di credito) ha condotto un’analisi del sentiment su Twitter utilizzando lo strumento di analisi online SEMrush. Analizzando migliaia di tweet, la ricerca rivela di quali marchi tecnologici si è parlato di più, sia in positivo sia in negativo.

L’analisi completa del sentiment per tutti i 25 brand tecnologici è disponibile qui.

I risultati della ricerca

#1 Huawei:

Al primo posto, un po’ a sorpresa, c’è il colosso tecnologico cinese Huawei, con il 65,4% di tweet positivi. Nonostante le vicissitudini degli ultimi anni, con il bando da parte degli USA e l’impossibilità di utilizzare il sistema operativo Android, il brand è ancora nelle grazie degli utenti con una percentuale di soli 13,2% di tweet negativi.

#2 Google:

Al secondo posto c’è Google, con il 64,5% dei tweet positivi. Google è diventato un gigante tecnologico talmente dominante da essere persino diventato un verbo nell’Oxford English Dictionary.

#3 Salesforce

Il terzo posto va a Salesforce, con il 58,4% dei tweet positivi. Salesforce è una società di software basata su cloud di fama mondiale, nota per la fornitura di software Customer Relationship Management (CRM) alle aziende.

I tweet negativi

Puntando i riflettori sui tweet negativi, Sony (26,3%) è il marchio tecnologico che ha più tweet sfavorevoli , seguito da Intel (24,7%) e Facebook (23,0%).

Metodologia della ricerca

1: Gli esperti di money.co.uk hanno cercato di scoprire quali marchi tecnologici popolari sono i più apprezzati e quelli negativi.

2: Per stabilire un elenco iniziale di marchi da analizzare, money.co.uk ha utilizzato Statista e The Teal Mango per trovare i primi 26 marchi globali per valore in USD ($). A causa della potenziale interpretazione contrastante “Apple”, è stato rimosso dall’analisi, lasciando un elenco finale di 25 marchi.

3: Successivamente, money.co.uk ha utilizzato lo strumento di analisi online SEMrush per raccogliere i dati di Twitter su ciascun marchio tecnologico.

4: Una raccolta degli ultimi 10.7811 tweet che menzionano ciascun marchio tecnologico è stata analizzata per i sentimenti positivi, neutri e negativi.

5: I dati sono stati estratti da Twitter il 14 febbraio e quindi sono accurati fino a quella data.