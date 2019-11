DAZN: le offerte per Black Friday e Cyber Monday

DAZN è già in completa full immersion con le proprie offerte messe a punto per il Black Friday e per il Cyber Monday, un’occasione da non perdere per gli appassionati di sport.

Da venerdì 22 novembre a domenica 8 dicembre, infatti, DAZN offre la possibilità di acquistare, solo nei negozi Unieuro, 6 mesi di accesso alla piattaforma di streaming sportiva live e on demand a €39,99 (invece che €59,99).

Inoltre, fino al 31 dicembre 2019, da Esselunga, acquistando una tessera prepagata da 3 mesi (29,99 euro), 6 mesi (59,99 euro) o 12 mesi (99,99 euro), si otterranno rispettivamente 100, 300 e 500 punti fragola che verranno caricati sulla propria carta Fìdaty.

Per attivare le carte prepagate* è sufficiente recarsi alla pagina www.dazn.com/redeem, inserire il codice riportato dietro la carta o sopra lo scontrino e seguire le istruzioni.

Per fruire del servizio è necessario avere un account DAZN o crearne uno nuovo, avere uno dei dispositivi abilitati e un accesso a Internet.