Digital Wellbeing, il widget di Google per combattere la dipendenza da schermo

Google sta lavorando a un nuovo widget per il sistema operativo Android. Si tratterà di un servizio molto importante, che consentirà di monitorare la propria salute digitale. Si chiamerà infatti Digital Wellbeing, e terrà sotto controllo il tempo di utilizzo dello smartphone, avvisando quando questo sarà eccessivo.







Oltre il tempo passato a utilizzare lo schermo, saranno anche mostrate di seguito le tre applicazioni più utilizzate nella giornata. Il widget è molto compatto, di dimensioni 2×2, ma può essere allargato per una visione più comprensiva. Si potranno anche impostare timer di utilizzo massimo, in modo da poter controllare ancora di più il proprio utilizzo.

Il widget di Digital Wellbeing è al momento ancora in beta, ma dovrebbe arrivare presto la versione finale, prima per Pixel e in seguito per tutti i dispositivi Android.