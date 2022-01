OPPO Find N: anteprima video

Oppo Find N è il nuovo smartphone pieghevole del produttore cinese, presentato ufficialmente pochi giorni prima di Natale. Un telefono che al momento è distribuito solo sul mercato cinese (e con grande successo) ma potrebbe arrivare anche in Italia (il condizionale per ora è d’obbligo). Un dispositivo che, come confermano le nostre prime impressioni, riesce a proprorre qualcosa di innovativo nel mondo dei foldable.

Find N: il form factor

Find N, infatti, ha un particolare aspetto di forma, che consente una gestione molto semplice con una singola mano e un ampio livello di ottimizzazione di alcune funzioni, a display aperto.

OPPO Find N utilizza infatti una landscape ratio con un display interno da 7,1 pollici e un display esterno da 5,49 pollici e un aspect ratio da 8.4:9. Quando lo schermo è ripiegato su se stesso, l’aspect ratio da 18:9 offre agli utenti un’esperienza completa e confortevole nell’utilizzo.

La cerniera che modula il complesso meccanismo di aperture è composta da 136 componenti e testata per oltre 200.000 cicli. Grazie a un particolare raggio di curvatura, a display chiuso, permette di minimizzare la visibilità della tipica riga centrale che compare sugli schermi pieghevoli.

Di rilievo le specifiche tecniche, con tanta memoria Ram (12 GB), capacità di archiviazione da 256 o 512 GB e la presenza del potente processore Qualcomm Snapdragon 888.

Le fotocamere

Di tutto rispetto anche il comparto fotocamera che riprende alcune soluzioni viste su Find X3 Pro: fra queste, il sensore principale da 50 Megapixel (Sony IMX 766), ma anche un elemento ultrawide e un tele 2x, capace di arrivare al 5x in modalità ibrida.

La batteria da 4.500 mAh è ricaricabile con un sistema di ricarica veloce a 33 W. Sul mercato cinese, dove Oppo Find N è disponibile in tre colori, Black, White e Purple, i prezzi arrivano a circa 1.300 euro per la versione da 512 GB.

In Italia, per il momento, non c’è una data ufficiale di uscita. Ma la speranza di poter vedere questo dispositivo anche alle nostre latitudini, dopo averlo provato anche se per breve tempo, sarà l’ultima a morire!