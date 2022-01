OPPO Find N è già un successo in Cina. Un milione le persone interessate ad acquistarlo

Oppo Find N è già un successo. Lo smartphone pieghevole dell’azienda cinese è stato presentato meno di un mese fa ma il primo lotto messo in commercio in Cina è già andato esaurito.



La domanda per il foldable di Oppo si è rivelata particolarmente alta tanto che il produttore non riuscirebbe a tenere il passo con gli ordini e Find N starebbe andando incontro a problemi di fornitura.

Circa 1 milione di persone avrebbero infatti già registrato il loro interesse per il telefono.

Liu Bobbee, presidente di Oppo China, ha rivelato che il motivo principale dell’elevata domanda è il prezzo, particolarmente interessante. Il foldable è venduto in Cina a 7.699 /8.999 Yuan (pari a circa 1.200/1.400 dollari). Ma anche il fattore di forma ridotto e la piega praticamente invisibile sul display interno sarebbero fra le ragioni del successo.

Le prenotazioni per gli smartphone in Cina funzionano in modo diverso rispetto al resto del mondo: gli utenti si iscrivono con la propria e-mail per ricevere informazioni sull’arrivo del telefono. Quindi la cifra di un milione di utenti non è quella effettivamente pronta per acquistare il dispositivo, ma quella dei consumatori che sembrano propensi a farlo. Tuttavia, anche se così calcolato, il numero di consumatori intressati è di molto superiore alla media di tali operazioni, e ciò indica una indubbia popolarità di Find N.

Al momento i piani di Oppo prevedono la vendita del foldable solo in Cina, ma presto dovrebbe essere resa nota anche la strategia per la commercializzazione del prodotti in Europa.