DJI Mic Mini: i nuovi microfoni wireless da abbinare allo smartphone

DJI ha annunciato un nuovo modello della sua fortunata serie di microfoni lavalier wireless, il Mic Mini (da non confondere con il Mac mini).

Il nuovo modello è più piccolo dei modelli Mic e Mic 2, ma ha alcune nuove funzionalità e una migliore durata della batteria.

Il kit

Il set Mic Mini include due trasmettitori wireless che possono essere fissati ai vestiti tramite un attacco magnetico o a clip. Il design è pensato non solo per essere piccolo e leggero, ma anche discreto in modo da non attirare troppa attenzione. Sono disponibili anche parabrezza, che possono essere attaccati in situazioni ventose.

L’unità ricevente wireless si abbina ai trasmettitori. Questa unità può essere collegata a un’ampia gamma di dispositivi, tra cui fotocamere, smartphone, tablet e computer tramite il connettore USB-C o il connettore TRS da 3,5 mm. Quando è collegato, ad esempio, a uno smartphone, puoi collegare un caricabatterie alla sua porta USB e caricherà il trasmettitore e il telefono collegato.

I trasmettitori possono anche essere abbinati direttamente allo smartphone o al tablet tramite Bluetooth. Possono anche connettersi a determinati dispositivi DJI Osmo Ecosystem come Osmo Action 4 Pro, Osmo Action 4 o Osmo Pocket 3 direttamente senza richiedere il ricevitore.

La cancellazione del rumore

Il Mic Mini è dotato di un sistema di cancellazione del rumore a due livelli. Si può scegliere il livello Base per registrazioni indoor con rumori più silenziosi, come ventilatori e condizionatori, o Forte per registrazioni outdoor. C’è anche una funzione di limitazione automatica, che abbassa automaticamente il volume di registrazione per evitare clipping. È anche possibile registrare simultaneamente una traccia di sicurezza, che è 6 dB più silenziosa della traccia principale, e può essere utilizzata al suo posto se la traccia principale è troppo rumorosa e clipping.

Il ricevitore può essere associato a due trasmettitori contemporaneamente. Puoi registrare due tracce separate dai due microfoni o combinarle in una singola traccia in modalità mono o stereo. Il ricevitore ha una manopola per una regolazione del guadagno a 5 livelli.



Il kit standard include una custodia di ricarica, che può caricare i due trasmettitori inclusi e un ricevitore 3,6 volte per un totale di 48 ore di utilizzo. I trasmettitori hanno individualmente 11,5 ore di durata della batteria, mentre il ricevitore dura 10,5 ore. Una carica di 5 minuti può consentire a entrambi di durare circa un’ora.

Disponibilità e prezzi

Il kit standard ha un prezzo di 169 euro. In alternativa, si può semplicemente acquistare il kit base, che include solo un trasmettitore e un ricevitore, per 89 euro. I trasmettitori aggiuntivi possono essere acquistati per 59 euro ciascuno e coloro che hanno dispositivi dotati di connettore Lightning possono ottenere un adattatore Lightning per 19 euro.

Il DJI Mic Mini è disponibile a partire da oggi sul sito Web DJI e altri rivenditori.