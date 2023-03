Doogee R10, il tablet rugged in arrivo prossimamente

Il mercato degli smartphone rugged è sempre un settore molto interessante, che propone dispositivi in grado di essere usati anche nelle situazioni più estreme. Doogee, compagnia di punta nel settore, si sta preparando a espandere la propria linea rilasciando non uno smartphone rugged, ma un tablet: il Dogee R10.

Il Doogee 10R disporrà di un display a 2K di 10,36 pollici, accompagnato da un processore Helio G99. Assieme a questo ci saranno 8 GB di RAM, 128 GB di spazio di archiviazione (espandibile fino a 2 TB) e sistema operativo Android 13.

Il comparto fotografico sarà molto semplice, visto che non si tratta del focus del dispositivo: posteriormente c’è un sensore da 20 Megapixel, mentre anteriormente è da 16 Megapixel. Ci saranno poi un jack delle cuffie da 3,5 mm e connettività Bluetooth 5.2 e Wi-Fi 6.

Per concludere, come al solito, parliamo della batteria, che è molto grossa come da aspettarsi da un dispositivo rugged. Doogee R10 avrà infatti una batteria da 10.800 mAh, con ricarica da 18 W. Purtroppo non siamo a conoscenza di alcun dettaglio sulla certificazione IP, men che meno sul prezzo o sulla data d’uscita. Attendiamo altre informazioni che non dovrebbero arrivare fra molto.