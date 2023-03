Quando uscirà OPPO Find X6 Pro? Che specifiche tecniche avrà? Le nostre risposte

Quando uscirà OPPO Find X6 Pro? È la domanda che si fanno tutti i fan del brand cinese, che attendono notizie certe sul tradizionale lancio di primavera dei modelli della serie flagship.

In mancanza di informazioni ufficiali, vediamo di analizzare il mercato, per capire quando OPPO Find X6 Pro potrebbe fare il suo debutto.

OPPO ha infatti inaugurato il 2023 con lo smartphone pieghevole OPPO Find N2 Flip. Ma l’azienda si sta già preparando per presentare il suo prossimo smartphone Android premium, OPPO Find X6 Pro, il dispositivo di punta della serie Find X6 Series.

Nella ultime settimane ci sono state numerose fughe di notizie, leaks e anticipazioni sulle specifiche tecniche dei nuovi dispositivi, tuttavia, ad oggi, non abbiamo ancora alcuna conferma ufficiale sulla data di lancio della serie Find X6. Le informazioni degli ultimi giorni, però, suggeriscono che Find X6 Pro sarebbe entrato nella fase di produzione di massa. In tal caso il lancio potrebbe essere imminente.

Le date di lancio storiche di OPPO Find X

Come sempre, per meglio analizzare le tempistiche con cui il nuovo prodotto potrebbe arrivare sui nostri mercati, serve dare un’occhiata alla storia e vedere, in passato, quando OPPO ha lanciato i suoi top di gamma. Scorrendo all’indietro nel tempo, troviamo questa timeline:

OPPO Find X2 lancio: Marzo 2020

Marzo 2020 OPPO Find X3 Pro lancio : Marzo 2021

Marzo 2021 OPPO Find X4 Pro lancio : non presentato

non presentato OPPO Find X5 Pro lancio: Marzo 2022

Dunque, partendo dal Find X2, OPPO ha sempre lanciato i propri flagship nel mese di marzo, saltando solo Find X4, poiché nell’area asiatica il numero “4” è considerato, un po’ alla stregua del 13 nel mondo anglosassone e del 17 in Italia, un porta-sfortuna.

Ma a parte ciò, nel passato, non vi erano stati lanci di modeli top di gamma nelle settimane precedenti, mentre il 2023 ha inserito la variabile “Find N2 Flip” che potrebbe far saltare gli equilibri visti fino ad ora.

Al momento, come detto, non c’è una data precisa per il lancio di OPPO Find X6 Pro. Al Mobile World Congress di Barcellona una voce piuttosto insistente indicava come il 21 marzo il giorno da tenere d’occhio, ma sembrerebbe troppo vicino, dalle rispettive country non sono ancora usciti gli inviti per alcun evento, e riteniamo che OPPO non voglia lanciare uno dei suoi modelli di maggior spicco, solo con un comunicato stampa. Sarebbe davvero inusuale.

Come sarà OPPO Find X6 Pro

In attesa di indicazioni ufficiali vediamo cosa sappiamo fino ad ora di OPPO Find X6 Pro:

Design: i primi rendering avevano mostrato un dispositivo con un bump della fotocamera di forma quadrata. Tuttavia, i rendering più recenti confermano un forte cambiamento del look con un design circolare della fotocamera all’interno del quale sono disposti i sensori fotografici.

Display: il pannello Amoled con risoluzione QHD dovrebbe avere una diagonale di 6,8 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. La risoluzione è di 1.440 x 3.168 pixel mentre la luminosità di picco è di 2.500 nit.

CPU: OPPO Find X6 Pro sarà mosso dall’ultimo chipset Snapdragon 8 Gen 2.

RAM: fino a 16 GB di RAM LPDDR5X

Archiviazione: fino a 1 TB di archiviazione UFS 4.0

Fotocamera: Find X6 Pro dovrebbe avere una configurazione a tripla fotocamera con il sensore principale IMX989 da 1 pollice di Sony, mentre il resto dei moduli utilizzerà l’IMX890 da 1/1,56″. La fotocamera selfie presenterà il sensore RGBW IMX709 da 32 Megapixel.

Batteria: lavrà una capacità da 5.000 mAh con velocità di ricarica cablata da 100 W e wireless da 50 W.

La strategia di lancio

Un’ultima nota, ancora più difficile da interpretare in mancanza di informazioni ufficiali riguarda la strategia di lancio in Europa di OPPO Find X6. In passato abbiamo visto spesso alcuni modelli distribuiti sul mercato cinese in eslcusiva oppure lanciati mesi prima rispetto all’Europa. Questo non dovrebbe accadere con la famiglia di smartphone flagship ma, ci dobbiamo ripetere, l’Europa ha visto da poche settimane il lancio del Find N2 Flip (che in Cina era stato presentato a novembre) e OPPO potrebbe non voler correre il rischio di canniballizzarne le vendite sovrapponendogli un altro flagship di pari rilevanza.

Infine, i modelli della Find X6 Series dovrebbero essere tre, ma OPPO – proprio per non rendere troppo confusa la line-up – potrebbe scegliere di distribuire solo la versione Pro in Italia, magari affiancandole una versione Lite.

Insomma, di certo ne sapremo di più a breve.