Oppo Find X6 Series: ci saranno tre modelli. Ecco le prime specifiche tecniche.

Si parla molto di Oppo Find N2 e Find N2 Flip, che saranno presentati il mese prossimo anche in Europa, e della serie Reno8, il cui ultimo modello è stato lanciato proprio oggi, il Reno8T.

Tuttavia, Oppo sta lavorando anche ai suoi top di gamma più famosi, ossia la serie FindX6.

I primi dettagli sui Find X6 hanno iniziato a trapelare alla fine dell’anno scorso, prima che le attenzioni si spostassero sui dispositivi pieghevoli. Ora, però, la serie Find X6 è tornata di nuovo al centro dell’attenzione.

Oggi, infatti, sono emerse le specifiche preliminari dei tre modelli. Ci sarà dunque un Oppo Find X6 Pro con processore Snapdragon 8 Gen 2; un secondo modello utilizzerà invece la Cpu Dimensity 9200, mentre il Find X6 base sarà mosso dallo Snapdragon 8+ Gen 1.

Solo il dispositivo dotato di Snapdragon 8 Gen 2 avrà Ram LPDDR5X e memoria UFS 4.0, gli altri due dovrebbero utilizzare gli standard precedenti.

Tutti e tre i telefoni saranno dotati di una tripla fotocamera con tre sensori da 50 Megapixel sul retro. Tuttavia, utilizzeranno diverse combinazioni di obiettivi. Il Find X6 Pro alimentato da 8 Gen 2 integrerà il sensore Sony IMX989 da 1″, attualmente utilizzato ad esempio dallo Xiaomi 12S Ultra e dal vivo X90 Pro+.

Le altre due fotocamere, invece, saranno basate sull’IMX890, un sensore da 1/1,56″ già visto su OnePlus 11.

Oppo Find X6 Pro con Cpu Dimensity utilizzerà il sensore IMX890 per tutti gli obiettivi posti nella parte posteriore della scocca. Il modello base, infine, farà un mix: impiegherà il sensore IMX890 per l’obiettivo principale, l’ISOCELL JN1 per l’ultra grandangolare e il sensore IMX763 per il teleobiettivo.



Tutti e tre i modelli avranno un sensore ToF 3D e un sensore di colore a 13 canali che assisterà le funzionalità Hasselblad. Per la selfie cam, l’intera X6 Series utilizzerà il sensore RGBW IMX709 con una risoluzione di 32 Megapixel.

Il display AMOLED da 6,82 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz (pannello Samsung E6) sarà un’esclusiva dei due modelli più alti di gamma. Questi, inoltre, integreranno batterie da 5.000 mAh con ricarica cablata da 100 W e wireless da 50 W. Come ciliegina sulla torta, saranno caratterizzati da resistenza alla polvere e all’acqua con certificazione IP68.



L’Oppo Find X6 base sarà invece dotato di un display AMOLED da 6,74 pollici, sempre con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. La batteria avrà una capacità inferiore, pari a 4.800 mAh, con ricarica rapida cablata di 80 W e ricarica wireless da 30 W.

Oppo dovrebbe lanciare la serie Find X6 in Cina a febbraio.

Fonte (in cinese): Weibo