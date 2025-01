Dreame presenta il futuro della pulizia domestica al CES 2025

Dreame ha presentato al CES 2025 una nuova generazione di tecnologie e prodotti dedicati alla pulizia domestica. Tra le principali innovazioni introdotte figurano la nuova serie X50, che integra i sistemi ProLeap e VersaLift, e due concept avanzati: il braccio robotico Bionic Multi-Joint e il dock di sostituzione Multi-Mop, progettati per migliorare l’efficienza e la precisione della pulizia.

La serie X50: il sistema ProLeap e la navigazione VersaLift

La nuova serie X50, punta di diamante della gamma Dreame, è stata progettata per affrontare le sfide della pulizia in ambienti domestici complessi. Il sistema ProLeap consente al robot di superare ostacoli fino a sei centimetri grazie a gambe robotiche retrattili, che permettono al dispositivo di pulire senza interruzioni in spazi come bagni, cucine e balconi. Progettato per resistere nel tempo, ProLeap garantisce fino a 30.000 cicli di utilizzo, mantenendo prestazioni costanti e affidabili.

La navigazione VersaLift, invece, introduce un innovativo sensore DToF regolabile, che permette al robot di pulire sotto i mobili più bassi, raggiungendo spazi fino a un’altezza minima di 8,9 centimetri. Questa tecnologia combina sensori laser, percezione 3D e una telecamera AI per evitare ostacoli e garantire una pulizia di precisione. Grazie a VersaLift, il robot può accedere a zone difficili da raggiungere, garantendo una copertura completa della casa.

Braccio robotico Bionic Multi-Joint: un salto verso il futuro della pulizia

Dreame ha presentato il concept del braccio robotico Bionic Multi-Joint, progettato per affrontare pulizie complesse con precisione e flessibilità. Questo sistema è dotato di un modulo motore a quattro snodi, che permette al braccio di estendersi fino a 30 centimetri e sollevare oggetti fino a 400 grammi, come giocattoli e scarpe, eliminando la necessità di interventi manuali. La tecnologia utilizza un sistema binoculare AI e una telecamera RGB per identificare e afferrare oggetti con precisione, garantendo una pulizia efficace anche in spazi difficili da raggiungere. Il braccio robotico può inoltre selezionare e utilizzare strumenti come spazzole e spugne, raggiungendo una portata massima di 40 centimetri per pulire fessure strette e spazi bassi.

Dock di sostituzione Multi-Mop: pulizia senza contaminazione

Il dock Multi-Mop è stato progettato per risolvere il problema della contaminazione incrociata tra stanze durante la pulizia. Questo sistema intelligente può contenere fino a tre paia di panni mop, ciascuno ottimizzato per specifiche tipologie di sporco, come macchie di grasso o residui lasciati da animali domestici. Durante il ciclo di pulizia, il dock sostituisce automaticamente i panni sporchi con quelli puliti, garantendo risultati uniformi e igienici senza diffondere germi o sporco tra le stanze.