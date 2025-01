SBS al CES 2025 con tante novità

SBS, leader nella produzione e distribuzione di accessori per la mobilità, esordisce al CES di Las Vegas, un ulteriore passo verso l’internazionalizzazione del brand e dei suoi prodotti.

“Essere presenti al CES 2025 non solo rafforza la nostra presenza globale,” dichiara Marco Visconti, General Manager di SBS, “ma ci consente di presentare le nostre ultime soluzioni a un pubblico internazionale, confermando il nostro impegno verso l’innovazione, la connessione e la trasformazione tecnologica”.

Energia smart da SBS con la linea Power Control

Fiore all’occhiello è la nuova linea Power Control, progettata per una gestione intelligente dell’energia grazie a tecnologie come power monitoringe capacity tracking. Queste funzionalità, integrate con un display LCD, permettono di monitorare in tempo reale la potenza erogata e la carica residua, garantendo un controllo preciso e un utilizzo ottimale dell’energia. La linea include caricabatterie compatti ed efficienti con potenze di 30W, 45W e 65W, ideali per smartphone, tablet e laptop, oltre a power bank con capacità da 10.000 mAh a 20.000 mAh, dotati di cavo Type-C integrato per una ricarica affidabile e portatile. Questa gamma si distingue per la sua praticità e per la possibilità di ottimizzare il consumo energetico, riducendo sprechi e aumentando l’efficienza.

Tecnologia Qi2: ricarica wireless più efficiente e intuitiva

Un altro passo avanti verso un futuro connesso è rappresentato dalla tecnologia Qi2, che rende la ricarica wireless più efficiente, veloce e intuitiva. Grazie al Magnetic Power Profile, i dispositivi si allineano perfettamente ai caricabatterie, migliorando significativamente l’esperienza utente con una connessione stabile e sicura.

SBS propone dispositivi Qi2 all’avanguardia, come il Wireless Charger Station 3-in-1, una soluzione ideale per chi desidera ricaricare più dispositivi contemporaneamente. Dotato di tre postazioni di ricarica, offre una potenza di 15W per smartphone, 3W per auricolari e 3W per smartwatch. Certificato Made For Apple e basato sulla tecnologia Qi2, garantisce un allineamento magnetico ottimale, maggiore efficienza e velocità nella ricarica.

Per esigenze più essenziali, il Wireless Charger Station 2-in-1 combina funzionalità e praticità. Questo dispositivo ricarica lo smartphone con una potenza fino a 15W e gli auricolari fino a 3W, mantenendo la tecnologia Qi2 per un allineamento perfetto e prestazioni elevate.

Anche in auto, la tecnologia Qi2 si distingue con i supporti compatibili con MagSafe, dotati di caricatore wireless da 15W, ideali per una ricarica sicura durante i viaggi.

Power bank: nuove frontiere di innovazione

SBS rivoluziona il mercato dei power bank con soluzioni innovative e all’avanguardia. Tra i modelli più avanzati spicca il Frezee Mag Power Bank, dotato di una ventola di raffreddamento integrata che previene il surriscaldamento e ottimizza l’efficienza della ricarica wireless. Il Power Bank Slim, invece, si caratterizza per il design elegante e sottile, impreziosito da una finitura in alluminio premium. Completa l’offerta una gamma di power bank ad alta densità, che garantiscono prestazioni elevate in un formato compatto, grazie all’uso di celle tecnologicamente avanzate.

SBS: un impegno verso l’innovazione sostenibile

L’azienda rinnova e rafforza il proprio impegno verso la sostenibilità con soluzioni innovative e rispettose dell’ambiente. Dopo il successo ottenuto al MWC grazie all’utilizzo di materiali certificati GRS nelle cover, l’azienda amplia ulteriormente la sua offerta nella categoria energia, introducendo caricatori per auto, caricabatterie e cavi realizzati con materiali certificati, che riducono in modo significativo l’impatto ambientale.

Inoltre, la produzione di Cover Made in Europe rafforza ulteriormente l’impegno di SBS in questo ambito, garantendo qualità e conformità agli standard ambientali europei.

Una partnership di valore con D3O®

La collaborazione con D3O®, simbolo di innovazione e protezione, prosegue con una gamma ampliata dedicata a iPhone 16. La linea include vetri protettivi, cover per fotocamera e nuove cover realizzate con materiali D3O® per garantire una protezione superiore dagli impatti.

Innovazioni SBS nel mondo audio e tracker

SBS amplia la gamma audio con auricolari Mood ANC TWS EarBuds dotati di schermo LCD, che integra funzionalità avanzate come scatto remoto per foto, cancellazione attiva del rumore (ANC), cronometro, controllo volume, funzione Find My Earphones e possibilità di personalizzare gli sfondi.

Nel settore dei tracker, SBS introduce due soluzioni all’avanguardia con design proprietario: Track My Circle e Track My Card. Il primo è un dispositivo compatto e versatile, ideale per tracciare oggetti come chiavi, borse o zaini, sfruttando la compatibilità con la tecnologia “Find My” di Apple per una localizzazione precisa e immediata. Il secondo, Track My Card, è una soluzione ultra-sottile pensata per monitorare oggetti come portafogli o documenti, combinando design minimale e funzionalità avanzate.

Nuove collezioni WEWATER: idratazione e design

L’azienda amplia la sua offerta entrando nel settore dell’idratazione sostenibile e di design con due nuove collezioni di borracce termiche. La linea INFUSE, dotata di un pratico infusore rimovibile, è ideale per chi preferisce bevande naturali. Disponibile in due capacità (530 e 750 ml) e in quattro colori (nero, rosa, bianco e blu scuro), combina funzionalità e stile. Pensata per sportivi e appassionati di attività all’aperto, la borraccia ACTIVE si distingue per le sue caratteristiche tecniche: beccuccio anti-goccia con sistema apri e chiudi e cannuccia integrata, ideali per un’idratazione pratica e veloce in movimento. È disponibile in tre diverse capacità (550, 720 e 1000 ml) e quattro colorazioni, per adattarsi a ogni esigenza.

A completare la collezione, il nuovo TUMBLER BIG CHILL offre una capacità di 950 ml e una cannuccia integrata, perfetto per mantenersi idratati sia in ufficio che a casa. Disponibile nelle colorazioni rosa e nero, unisce funzionalità e design per rispondere alle esigenze quotidiane.

Puro: cover e accessori per iPhone 16 in matching color

PURO offre una collezione esclusiva di accessori pensati per abbinarsi alle nuove colorazioni di iPhone 16. La linea include le cover delle collezioni ICON MAG PRO, GRADIENT e DAYLIGHT, declinate in tonalità perfettamente matchate ai device. Tra gli accessori di ricarica spiccano il Mini Power Mag, un powerbank compatibile con MagSafe, e caricatori da parete con tecnologia GaN da 20W, affiancati dal cavo Fabrik, resistente e anti-groviglio, con supporto USB-C Power Delivery e velocità di trasferimento fino a 480 Mbps.

PURO amplia anche la gamma di cinturini per Apple Watch, introducendo nuove colorazioni per le collezioni ICON e SPORT, oltre al cinturino TRIAL, ideale per gli sportivi grazie al materiale traspirante e alla chiusura a strappo. Questa vasta gamma di accessori combina qualità e stile, integrandosi perfettamente con le tonalità moderne e raffinate di iPhone 16 e Apple Watch, offrendo soluzioni pratiche ed eleganti per ogni esigenza.

Rebranding JAZ e partnership con MTV

Con il rebranding di JAZ, il marchio che fonde nostalgia e modernità, l’azienda punta a catturare l’attenzione dei millennial con un tema nostalgico ma dal design contemporaneo. JAZ presenta una nuova collezione di auricolari, cuffie wireless, e speaker wireless pensata per essere comoda e versatile per tutte le attività quotidiane.

Questa nuova identità viene ulteriormente arricchita da una collaborazione con MTV, che aggiunge un tocco di cultura pop e un’energia vibrante ai prodotti.

case&me: le novità per iPhone 16 e la limited edition di Emily in Paris

Anche il brand case&me lancia una nuova linea di accessori per l’iPhone 16, caratterizzati da una combinazione di colori in tinta unita e a contrasto. La collezione include nuove varianti cromatiche per gli Snappy Holder, gli Sticky Holder e i lacci universali, pensati per portare il telefono in sicurezza ovunque si vada. Inoltre, case&me lancia una nuova collezione ispirata a Emily in Paris, in collaborazione con Paramount Consumer Products. Lanciata nel 2024, questa partnership ha trasformato lo stile iconico di Emily e l’eleganza parigina in una linea di accessori per smartphone alla moda.

Novità nei servizi di SBS: Fast Skin Pocket e Hybrid Glass

SBS non si ferma all’hardware. L’azienda introduce soluzioni innovative per i rivenditori, come Fast Skin Pocket, che consente il taglio su misura delle pellicole protettive, e Skeen Pix, per la personalizzazione del retro del telefono con macchine compatte.

Tra i nuovi materiali spicca l’Hybrid Glass, una pellicola effetto vetro che combina resistenza superiore e semplicità di applicazione, affiancata da una gamma autorigenerante e protettiva con tecnologia D3O® per smartphone e smartwatch.