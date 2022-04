Ecco i primi scatti dello Xiaomi 12 Lite

Si è già parlato molto di Xiaomi 12 Lite, device non ancora confermato dalla casa di produzione. Oggi sono trapelati alcuni scatti che per la prima volta mostrano quale sarà il look del dispositivo.

Come mostrato dalle immagini, Xiaomi 12 Lite presenta uno schermo piatto e frame di plastica: diverso dal modello base, che ha uno schermo curvo e frame metallico. A proposito di display, questo sarà un OLED FHD+ da 6,55 pollici con refresh rate di 120 Hz e lettore di impronte integrato.

Dalle foto è visibile un comparto fotografico posteriore a tripla lente. La fotocamera principale dovrebbe essere da 108 Megapixel, anche se dei rumor suggeriscono che potrebbe essere portata a 64 Megapixel in alcuni mercati. Le altre due saranno rispettivamente da 8 e 5 Megapixel.

Da Geekbanch arrivano infine alcune specifiche tecniche. Il processore atteso è uno Snapdragon 778G Plus, con batteria da 4.500 mAh e ricarica veloce da 67 W. Non si hanno, al momento, indicazioni sul prezzo o sulla finestra di lancio.