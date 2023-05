Ecco perché Nothing Phone (2) utilizzerà il chip Snapdragon 8+ Gen 1

L’attesissimo Nothing Phone (2) dell’omonima azienda di Carl Pei è ancora in gran parte un mistero. Un dettaglio era sfuggito alle labbra di Nothing: lo smartphone avrebbe utilizzato un chip della serie 8 di Snapdragon. Oggi, su Twitter, è stato rivelato il modello esatto: si tratta dello Snapdragon 8+ Gen 1.

Carl Pei ha spiegato le ragioni della scelta del chip, e in effetti sembra essere una decisione davvero ragionata. In primo luogo una domanda potrebbe essere spontanea: perché scegliere un modello meno avanzato rispetto all’8 Gen 2 di ultima generazione? Semplicemente , il prezzo.

Snapdragon 8+ Gen 1, seppure più anziano, è comunque un eccellente chip, specialmente per quanto riguarda il consumo dell’energia e la gestione del surriscaldamento. Utilizzarlo significa rendere Nothing Phone (2) uno smartphone competitivo ma a prezzo ragionevole.

Allo stesso modo, scegliere un chip di serie 7 sarebbe stato troppo riduttivo. Infatti ciò che Carl Pei cerca è un miglioramento delle performance, ma anche della batteria, della connettività, delle fotocamere e molto altro ancora.

Dopo questa lunga spiegazione per il chip, si potrebbe sperare di ricevere qualche altro dettaglio riguardante il resto delle specifiche. E invece niente, anche se sicuramente piano piano arriveremo a scoprire tutto del Nothing Phone (2).