Echo Show 15 arriva oggi: tutto quello che c’è da sapere sul prodotto di Amazon

Amazon ha ufficialmente annunciato l’arrivo di Echo Show 15, lo schermo intelligente integrato con Alexa. Grande 15,6 pollici, può essere montato sulle pareti o posizionato su un ripiano, e presenta ancora più opzioni di personalizzazione grazie ai Widget Alexa e nuove funzionalità basate sul visual ID.

Echo Show 15 fa uso del processore di nuova generazione Amazon AZ2 Neural Edge. Quest’architettura fa ampiamente uso di machine learning, ed è studiata per potenziare al massimo la tecnologia visual ID. A proposito di quest’ultima, Show 15 è in grado di effettuare il riconoscimento automatico del volto del cliente, permettendo di personalizzare al massimo l’esperienza d’uso.

Per esempio è possibile impostare promemoria, calendari, note, liste della spesa, e molto altro, tutti sincronizzati al singolo utente riconosciuto da visual ID. Si possono anche inviare note a singoli membri della famiglia: sempre grazie a visual ID, Echo mostrerà il messaggio non appena il diretto interessato passerà davanti allo schermo.

Grazie alla fotocamera da 5 megapixel, Echo Show 15 è perfetto per le videochiamate. Può anche essere usato come televisione: supporta tutti i servizi di streaming, di musica, e anche di lettura audiolibri. Esiste infine un’opzione per trasformare il display in una cornice a tutto schermo, dando inizio ad uno slideshow di fotografie.

Infine Show 15 è stato progettato con assoluta attenzione alla privacy. Ci sono pulsanti per spegnere istantaneamente microfoni e telecamera, un copri-telecamera integrato e la possibilità di visualizzare ed eliminare le registrazioni vocali. Echo Show 15 è disponibile a partire da oggi a 249,99 euro su Amazon.it.