Redmi Note 11 #superaognisfida

In occasione dell’arrivo in Italia della nuova famiglia di smartphone Redmi Note 11 Series, Xiaomi lancia la campagna ‘Supera ogni sfida’ che vede come protagonisti i volti del team di art4sport, nota Associazione ONLUS che si occupa di supportare e promuovere lo sport agonistico in favore del benessere fisico e psicologico di ragazzi con disabilità portatori di protesi di arto.

art4sport nasce, infatti, ispirandosi alla storia di Bebe Vio, una bambina con tante passioni, tra cui quella per la scherma che, dall’età di undici anni, si è trovata ad affrontare numerose sfide per praticare il suo amato sport, fino a raggiungere molteplici traguardi, tra cui la medaglia d’oro alle paralimpiadi di Rio 2016 e di Tokyo 2020. L’energia e la determinazione di questi ragazzi è diventata un modello di riferimento per tantissimi giovani. Per questo Xiaomi li ha scelti per raccontare 5 storie fantastiche, che parlano di passione per la vita e per lo sport, con il desiderio di far capire alle persone che il proprio punto debole può diventare ciò di cui vanno più fieri.

I testimonial della campagna digital

Edoardo Giordan, Elisa Spediacci, Emanuele Lambertini, Riccardo Bagaini e Vittoria Bianco, sono i volti della campagna digital che, partendo dalle caratteristiche di punta della serie Redmi Note 11, mira a valorizzare le storie di atleti paralimpici che si sono trovati e si trovano ad affrontare importanti sfide quotidiane raggiungendo grandi obiettivi grazie al proprio entusiasmo, all’energia e alla voglia di fare sempre meglio che li contraddistingue. Tutti aspetti, questi ultimi, che caratterizzano la nuova serie di smartphone composta dai modelli Redmi Note 11, 11S, 11 Pro e 11 Pro 5G, capaci di rendere più accessibili a tutti prestazioni solitamente riservate agli smartphone di livello flagship, grazie ad importanti aggiornamenti del comparto fotografico, della velocità di ricarica, del display e a livello di SoC, con l’obiettivo di fornire ad ogni utente l’energia necessaria e il giusto mezzo per poter affrontare ogni ostacolo.

‘Supera ogni sfida’ del resto è il claim alla base della serie Redmi Note 11 e dell’omonima campagna, il cui proposito è proprio quello di ispirare le giovani generazioni grazie alla condivisione delle testimonianze di ragazzi che rappresentano al meglio l’essenza del ‘Superare Ogni Sfida’ e che allo stesso tempo se ne fanno portavoce attraverso le loro storie personali ed imprese sportive.

“Sono molto felice di questa collaborazione nata tra Xiaomi e art4sport. Sono stati coinvolti alcuni atleti senior dell’art4sport team e spero davvero che questa partnership possa ampliarsi per supportare tanti altri progetti dell’Associazione” – ha commentato Bebe Vio.

“ ‘Supera ogni sfida’ vuole essere un incentivo a porsi continui obiettivi, cercando di affrontare e superare i propri limiti con il giusto spirito, motivo per cui abbiamo scelto di coinvolgere alcuni atleti di art4sport che, attraverso le loro storie, raccontano come si possano raggiungere traguardi sempre più importanti grazie a determinazione, passione e dedizione. Quegli stessi sentimenti che guidano Xiaomi nel continuare a realizzare prodotti innovativi e accessibili a tutti come i componenti della serie Redmi Note 11” – aggiunge Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia.

La campagna digital ‘Supera ogni sfida’, realizzata con la direzione artistica di NOku, sarà online dal 21 febbraio 2022. Puntando a raggiungere principalmente la Generazione Z è stata pensata per vivere sul canale Instagram e TikTok di Xiaomi Italia, nonché amplificata con attività media e PR.