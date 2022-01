Elite 4 Active, gli auricolari fitness di Jabra

Jabra ha rivelato i nuovi auricolari Elite 4 Active, pensati per un pubblico vasto e dallo stile di vita attivo.

In grado di offrire una durata della batteria di 7 ore, gli auricolari di Jabra vantano anche di una capacità di ricarica rapida. Possiedono inoltre una certificazione IP57, in grado di resistere all’acqua e al sudore. Naturalmente sono anche ergonomici, coerentemente con la filosofia di design pensata per l’attività fisica.

Particolarmente interessante è anche l’accoppiamento istantaneo con diversi strumenti di riproduzione musicale, assieme a funzionalità come la tecnologia HearThrough e la cancellazione attiva del rumore. L’esperienza è ulteriormente migliorata grazie all’equalizzatore musicale personalizzato.

Gli Elite 4 Active offrono un livello elevato di qualità delle chiamate con una tecnologia a 4 microfoni. Sono già disponibili sul mercato ad un prezzo di 119 euro, nei colori nero, blu marino e verde menta.