Garmin lancia Venu 2 Plus e vivomove Sport al Ces di Las Vegas

Garmin ha presentato due nuovi dispositivi indossabili al CES 2022: si chiamano Venu 2 Plus e vivomove Sport.

Venu 2 Plus

Venu 2 Plus, smartwatch con GPS integrato, si è aggiudicato il premio CES 2022 Innovation Awards. Si tratta di un dispositivo con un display AMOLED da 1,3 pollici con risoluzione di 416×416 pixel con modalità alwys-on. La novità più importante del Venu 2 Plus di Garmin è la possibilità di effettuare e rispondere alle chiamate direttamente dal polso oltre all’opportunità, grazie alla compatibilità con Siri, Google Assistant e Bixby, di sfruttare l’assistente vocale del proprio smartphone per inviare messaggi, fare domande, controllare i dispositivi della smart home e ascoltare la musica caricata tramite l’altoparlante integrato.

Venu 2 Plus è stato declinato in un’unica versione con cassa da 43 mm: una soluzione che si trova a metà strada fra tra i 40 mm del Venu 2S e i 45 mmm del Venu 2, uscito ad aprile. Il Plus – in più – ha un altoparlante e un microfono, che consente le chiamate sullo smartwatch.

Queste funzionalità si aggiungono alla vasta gamma di opzioni dedicate alla salute, al benessere e al fitness tra cui: monitoraggio del sonno, dello stress e dell’energia corporea grazie alla funzione Body Battery, pulsossimetro e una ampia varietà di opzioni per il fitness e l’allenamento, oltre alle funzioni dedicate alla salute della donna.

Secondo il produttore l’autoomia della batteria può durare fino a nove giorni (con la modalità Gps esclusa).

Garmin Venu 2 Plus è disponibile da oggi al prezzo di 449.99 euro.

GARMIN VÍVOMOVE SPORT

vívomove Sport è invece uno smartwatch ibrido con lancette analogiche che nascondono uno schermo touchscreen monocromatico. Offre una serie di funzioni ideate per il controllo della salute personale, come la rilevazione dell’energia corporea grazie alla funzione Body Battery, il monitoraggio dello stress quotidiano, il controllo avanzato della qualità del sonno, app sportive, connessione GPS e molto altro.

vívomove Sport è dotato di un cinturino in silicone con quadrante coordinato ed è disponibile in colorazioni calde e in un verde tenue.

Anche Garmin vívomove Sport è disponibile da oggi al prezzo di 179.99 euro.