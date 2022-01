Svelata la scocca dello Xiaomi 12 Ultra: confermate le fotocamere

Lo Xiaomi 12 Ultra non è ancora stato ufficialmente annunciato, ma leak e immagini sono già ampiamente in circolazione. A questo proposito, un modello della scocca è trapelato in rete, confermando alcune specifiche fra cui la fotocamera.







Come visibile dalle immagini, la scocca in alluminio rivela la conformazione delle fotocamere. Il modulo posteriore sarà posizionato in un ampio cerchio all’interno di un rettangolo ancora più ampio. Nello specifico, ci saranno un sensore principale di 50 Megapixel, assieme ad uno ultrawide e uno teleobiettivo.

Le altre caratteristiche dello Xiaomi 12 Ultra per il momento sono ancora soltanto soggette a rumor. Quelle praticamente certe sono il processore Snapdragpn 8 Gen 1, assieme ad uno schermo AMOLED con risoluzione di 1440p. L’arrivo è probabilmente previsto per l’inizio di quest’anno.