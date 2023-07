Elon Musk anticipa xAI, un nuovo concorrente per l’IA di OpenAI

Nel marzo 2023, Elon Musk si è unito a centinaia di esperti chiedendo una pausa di 6 mesi dallo sviluppo dell’IA guidato da OpenAI e MidJourney. Solo 4 mesi dopo questa data, l’imprenditore svela xAI, il suo concorrente per OpenAI e MidJourney.

Dimenticati i problemi di Twitter, o l’insolente successo del rivale Threads, Elon Musk ha un nuovo progetto da presentare. Venerdì 14 luglio è già stato organizzato uno spazio Twitter per rivelare i dettagli di xAI.

L’obiettivo di xAI è comprendere la vera natura dell’universo.

Al momento sappiamo molto poco di xAI. Il progetto è guidato da Elon Musk e il team comprende attualmente 12 persone. Dati alcuni profili della squadra, alcuni direbbero che l’assenza di donne nel team è forse un aspetto discutibile. In effetti, i media Insider ricordano che Igor Babuschkin, numero 2 dell’organigramma xAI ed ex dipendente di DeepMind (Alphabet/Google), fu arrestato per violenza domestica nel marzo 2023. Una situazione problematica.

Gli altri membri del progetto hanno già lavorato nel campo, partecipando allo sviluppo di diversi aspetti dell’intelligenza artificiale moderna, come i Transformers. La pagina ufficiale del progetto ci rivela una connessione con X Corp, il nuovo nome di Twitter, e Tesla.

Da diverse settimane Elon Musk parla della necessità di un concorrente per OpenAI e ChatGPT, che considera “troppo sveglio”. Una nuova chiamata che, seppur velata, sembra alludere all’estrema destra americana con cui il miliardario si confronta sempre di più.